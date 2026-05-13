احمد ساعیان مدیرعامل گروه هتلهای هما، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به اینکه با تأکید بر احیای برند این مجموعه قدیمی، از اجرای همزمان پروژههای گسترده نوسازی، توسعه شعب جدید، ارتقای کیفیت خدمات و ایفای نقش فعال در مسئولیتهای اجتماعی، بهویژه در شرایط بحرانی، خبر داد.
او با تأکید بر اینکه گروه هتلهای هما یکی از معتبرترین و خاطرهانگیزترین برندهای هتلداری ایران است گفت: با توجه به قدمت این برند، اولویت اصلی ما احیا و ارتقای برند، افزایش کیفیت خدمات، نوسازی زیرساختها، بازسازی هتلهای موجود و توسعه تعداد هتلها در شهرهای هدف است. این مسیر با حمایت هلدینگ هگتا با جدیت دنبال میشود.
هما؛ همتراز برندهای جهانی در خدمات
مدیرعامل گروه هتلهای هما، این مجموعه را از نظر کیفیت خدمات و مهماننوازی همسطح هتلهای زنجیرهای معتبر دنیا دانست و افزود: در حوزه تعامل با میهمان و ارائه خدمات، هما در بسیاری از موارد حتی برتر از نمونههای بینالمللی عمل میکند، اما در بخش تجهیزات و زیرساختهای فیزیکی، به دلیل محدودیتها، فاصله اندکی با استانداردهای روز جهانی وجود دارد که با اجرای پروژههای نوسازی در حال جبران است.
پروژههای گسترده نوسازی در سراسر کشور
ساعیان از اجرای همزمان بیش از ۱۳ پروژه عمرانی و زیرساختی در هتلهای هما خبر داد که از جمله آنها میتوان به مقاومسازی و بازسازی هتل هما بندرعباس، نوسازی اتاقها در شیراز و مشهد، بازسازی آشپزخانه و رستوران گلستان هتل هما تهران، احیای نمای هتل هما تهران، تکمیل سالن کنفرانس و مجموعه آبی هما احمدآباد و بهروزرسانی ناوگان حملونقل اشاره کرد.
توسعه جغرافیایی و جذب سرمایهگذار
او با اشاره به برنامههای توسعهای گروه هما گفت: افزودن یک هتل در شمال و یک هتل در جنوبغرب کشور در دستور کار است. همچنین توسعه هتلداری در سواحل خلیج فارس از طریق روشهایی مانند فرانچایز و مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی دنبال میشود.
تمرکز بر گردشگری داخلی و مدیریت نوسانات اقتصادی
مدیرعامل گروه هتلهای هما با اشاره به شرایط متغیر بازار گردشگری اظهار کرد: در شرایط فعلی، تمرکز ما بر گردشگری داخلی است. ارائه خدمات باکیفیت و قیمتهای متناسب، پاسخ به نیاز جامعه برای آرامش و نشاط، و حفظ پایداری کسبوکار از اولویتهای اصلی ماست.
نقش فعال هما در توسعه گردشگری شهری
ساعیان، هتلهای هما را بازیگری مؤثر در توسعه گردشگری شهری و منطقهای دانست و گفت: برگزاری همایشها، تقویت بازارهای محلی، رونق رستورانها و کافیشاپها و تحریک صنایع وابسته، از مهمترین آثار حضور هتلهای هما در شهرهای مختلف است.
آموزش و همسانسازی کیفیت خدمات
وی با اشاره به تأسیس مدرسه هتلداری هما افزود: با آموزشهای مستمر، نظارت دقیق و ایجاد حس تعلق در کارکنان، تلاش میکنیم کیفیت خدمات در تمام شعب یکسان و قابل اعتماد باشد. باور ما این است که هما خانهای است که کارکنان، صاحبان آن هستند.
حرکت به سمت دیجیتالسازی و هوشمندسازی
مدیرعامل گروه هتلهای هما از راهاندازی سیستم رزرو آنلاین پس از سالها تلاش خبر داد و گفت: در حال توسعه خدمات دیجیتال و فراهمسازی زمینه استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای ارتقای تجربه مهمانان هستیم.
هتلهای هما؛ پیشگام در اسکان آسیبدیدگان بحران
ساعیان با اشاره به نقش اجتماعی هما در دوران بحران گفت: گروه هتلهای هما بهصورت داوطلبانه، پیشگام اسکان آسیبدیدگان جنگ شد. در حال حاضر بخشی از هتل هما تهران و بندرعباس به این عزیزان اختصاص یافته و خدمات اقامتی، حمایتی، پزشکی و روانشناختی ارائه میشود.
او افزود: ایجاد پناهگاه امن، آموزش کارکنان برای شرایط بحرانی، تأمین زیرساختهای حیاتی و همکاری با شهرداری و نهادهای امدادی از جمله اقدامات انجامشده است.
مسئولیت اجتماعی؛ فراتر از یک وظیفه
مدیرعامل گروه هتلهای هما تأکید کرد: این تجربه نشان داد مسئولیت اجتماعی، یک وظیفه انسانی است. هتلهای هما متعلق به مردماند و در غم و شادی، بحران و آرامش، همواره کنار مردم خواهند بود.
چشمانداز پنجساله هما
ساعیان در پایان گفت: هدف ما تبدیل شدن به بزرگترین و معتبرترین گروه هتلداری ایران و یکی از بازیگران کلیدی منطقه، بهویژه در حوزه اقامتهای لوکس و میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی است.
