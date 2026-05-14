به گزارش خبرنگار میراثآریا، پنجمین «فیلمواره چشم هفتم در میراث» با محور ویژه «موزهها در جنگ و میراث در خطر» برگزار میشود.
این رویداد با هدف توجه به نقش موزهها و اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی در شرایط بحران، از علاقهمندان و فعالان حوزه تصویر و مستندسازی دعوت کرده است آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
بخشهای فیلمواره شامل مستند خبری، مستند کوتاه (تا ۱۵ دقیقه)، فتورمان (ویژه عکاسان) است. توضیح اینکه فتورمان، داستان کوتاهی است که با چینش منظم چند عکس روایت میشود.
مهلت ارسال آثار ۴ خرداد ۱۴۰۵ است و نحوه ارسال آثار، تهران، میدان بهارستان، خیابان شهید مصطفی خمینی (به طرف سیروس)، بعد از چهارراه سرچشمه، سومین کوچه سمت چپ، شهید کمیلی، دست چپ، پلاک ۷، خانهموزه پروین اعتصامی دبیرخانه کمیته ملی ایکوم است. تلفن ۳۳۱۲۴۵۶۲ نشانی @seveneyes در پیامرسان بله، پاسخگوی تولیدکنندگان محتوا و اهالی رسانه است.
