علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به بحرانهای ناشی از جنگ تحمیلی از سال ۱۴۰۴ تاکنون و آسیبهای وارد شده به بخش گردشگری کشور، بهویژه هگتا بهعنوان بزرگترین زنجیره گردشگری ایران، از پیگیریهای مسئولان کشور و بهخصوص مکاتبه اخیر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با معاون اول رئیسجمهوری قدردانی کرد.
تابش با اشاره به پیشنهادهای سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به دولت گفت: این پیشنهادها نشاندهنده اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و صیانت از سرمایهگذاریهای انجام شده است. انتظار میرود دولت حداقل حمایتهای لازم از این صنعت را با استمهال ۶ ماهه در پرداخت مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و تعرفههای انرژی، همانند سایر مجموعههای گردشگری دارای مجوز از وزارت میراثفرهنگی، اعمال کند.
مدیرعامل هگتا با اشاره به تشکیل ستاد بحران پیش از آغاز جنگ در این هلدینگ و شرکتهای تابعه برای ایجاد آمادگی و کنترل پیامدهای ناشی از حملات دشمن، اظهار کرد: در دو ماه گذشته و در چارچوب قرارداد با شهرداری تهران برای اسکان آسیبدیدگان جنگ در هتل هما، حدود ۳۷ هزار و ۲۰۰ نفر-شب از هموطنان آسیبدیده در مراکز اقامتی این هلدینگ اسکان یافتند. همچنین با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی و همراهی با نهادهای دولتی، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان تخفیف خدمات در این مدت ارائه شد.
او افزود: هگتا و شرکتهای تابعه در این مقطع فراتر از مدیریت بحران عمل کردند و به سمت ایفای نقش فعال اجتماعی و لجستیکی پیش رفتند. صیانت از کارکنان، حفظ تداوم نسبی کیفیت و کمیت خدمات و حمایت از آسیبدیدگان جنگ از نقاط قوت این تجربه بود؛ هرچند خسارات مالی قابلتوجه، ضرورت تقویت تابآوری مالی و عملیاتی را بیش از پیش نمایان کرد.
تابش درباره اقدامات گروه هتلهای هما در دوران بحران گفت: اطلاعرسانی فوری به مهمانان، انعطاف کامل در سیاستهای لغو رزرو و حذف جریمه کنسلی، تقویت امنیت فیزیکی با گشتهای شبانه و همکاری مستمر با نهادهای مسئول از جمله اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.
او ادامه داد: پس از بحران نیز همکاری نزدیکی با شهرداری تهران برای اسکان و تأمین نیازهای خانوادههای آسیبدیده انجام شد؛ بهگونهای که ۴۸۳ نفر از خانوادههای آسیبدیده در هتل همای تهران و ۱۴۰ نفر در هتل همای بندرعباس اسکان یافتند و روزانه دو وعده غذای گرم برای آنها فراهم شد. همچنین ارائه خدمات پزشکی و روانپزشکی، ایجاد فضاهایی مانند پناهگاه، محل بازی کودکان، سالن مطالعه ویژه دانشآموزان، برگزاری رویدادهای خانوادگی و فرهنگی و پخش فیلم بهصورت سینما سیار از دیگر اقدامات انجامشده برای این خانوادهها بود.
مدیرعامل هگتا درباره اقدامات شرکت حملونقل ریلی رجا نیز گفت: در زمان بحران، مدیریت حجم بالای استرداد بلیتها، افزایش ظرفیت قطارهای داخلی و بینالمللی از جمله قطار تهران- وان، اطلاعرسانی گسترده و صیانت از ایمنی مسافران در اولویت قرار داشت. پس از بحران نیز خسارات وارده به ناوگان ارزیابی و واگنها و قطارهای آسیبدیده بهسرعت تعمیر شد و برای مدیریت موج بازگشت مسافران، تعداد قطارها در مسیرهای پرتقاضا افزایش یافت.
تابش درباره عملکرد شرکت خدمات بینالمللی مسافرتی و جهانگردی تأمین نیز اظهار کرد: در دوران بحران، مدیریت حجم بالای استرداد بلیت تورهای لغو شده نوروزی، تدوین بستههای سفر ارزان برای نهادهای درگیر در جنگ از جمله وزارت بهداشت و جمعیت هلالاحمر و ارائه خدمات حمایتی سفر به خانوادههای آسیبدیده و امدادگران در دستور کار قرار گرفت.
او همچنین از تداوم عملیات عمرانی در مناطق امن، از جمله شمال کشور، در شرکتهای زیرمجموعه هگتا طی ایام جنگ خبر داد.
