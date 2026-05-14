۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۳

قدردانی مدیرعامل هگتا از پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی در حمایت از گردشگری/ پیگیری‌های وزیر میراث‌فرهنگی امیدبخش صنعت گردشگری است

مدیرعامل هگتا گفت: با توجه به بحران‌های ناشی از جنگ تحمیلی از سال ۱۴۰۴ تاکنون و آسیب‌های وارد شده به بخش گردشگری کشور، به‌ویژه هگتا به‌عنوان بزرگ‌ترین زنجیره گردشگری ایران، از پیگیری‌های مسئولان کشور و به‌خصوص مکاتبه اخیر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با معاون اول رئیس‌جمهوری قدردانی شد.

علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی (هگتا)، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به بحران‌های ناشی از جنگ تحمیلی از سال ۱۴۰۴ تاکنون و آسیب‌های وارد شده به بخش گردشگری کشور، به‌ویژه هگتا به‌عنوان بزرگ‌ترین زنجیره گردشگری ایران، از پیگیری‌های مسئولان کشور و به‌خصوص مکاتبه اخیر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با معاون اول رئیس‌جمهوری قدردانی کرد.

تابش با اشاره به پیشنهادهای سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به دولت گفت: این پیشنهادها نشان‌دهنده اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و صیانت از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌ شده است. انتظار می‌رود دولت حداقل حمایت‌های لازم از این صنعت را با استمهال ۶ ماهه در پرداخت مالیات، حق بیمه تأمین اجتماعی و تعرفه‌های انرژی، همانند سایر مجموعه‌های گردشگری دارای مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، اعمال کند.

مدیرعامل هگتا با اشاره به تشکیل ستاد بحران پیش از آغاز جنگ در این هلدینگ و شرکت‌های تابعه برای ایجاد آمادگی و کنترل پیامدهای ناشی از حملات دشمن، اظهار کرد: در دو ماه گذشته و در چارچوب قرارداد با شهرداری تهران برای اسکان آسیب‌دیدگان جنگ در هتل هما، حدود ۳۷ هزار و ۲۰۰ نفر-شب از هموطنان آسیب‌دیده در مراکز اقامتی این هلدینگ اسکان یافتند. همچنین با هدف ایفای مسئولیت اجتماعی و همراهی با نهادهای دولتی، نزدیک به ۶۰ میلیارد تومان تخفیف خدمات در این مدت ارائه شد.

او افزود: هگتا و شرکت‌های تابعه در این مقطع فراتر از مدیریت بحران عمل کردند و به سمت ایفای نقش فعال اجتماعی و لجستیکی پیش رفتند. صیانت از کارکنان، حفظ تداوم نسبی کیفیت و کمیت خدمات و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ از نقاط قوت این تجربه بود؛ هرچند خسارات مالی قابل‌توجه، ضرورت تقویت تاب‌آوری مالی و عملیاتی را بیش از پیش نمایان کرد.

تابش درباره اقدامات گروه هتل‌های هما در دوران بحران گفت: اطلاع‌رسانی فوری به مهمانان، انعطاف کامل در سیاست‌های لغو رزرو و حذف جریمه کنسلی، تقویت امنیت فیزیکی با گشت‌های شبانه و همکاری مستمر با نهادهای مسئول از جمله اقداماتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

او ادامه داد: پس از بحران نیز همکاری نزدیکی با شهرداری تهران برای اسکان و تأمین نیازهای خانواده‌های آسیب‌دیده انجام شد؛ به‌گونه‌ای که ۴۸۳ نفر از خانواده‌های آسیب‌دیده در هتل همای تهران و ۱۴۰ نفر در هتل همای بندرعباس اسکان یافتند و روزانه دو وعده غذای گرم برای آن‌ها فراهم شد. همچنین ارائه خدمات پزشکی و روان‌پزشکی، ایجاد فضاهایی مانند پناهگاه، محل بازی کودکان، سالن مطالعه ویژه دانش‌آموزان، برگزاری رویدادهای خانوادگی و فرهنگی و پخش فیلم به‌صورت سینما سیار از دیگر اقدامات انجام‌شده برای این خانواده‌ها بود.

مدیرعامل هگتا درباره اقدامات شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا نیز گفت: در زمان بحران، مدیریت حجم بالای استرداد بلیت‌ها، افزایش ظرفیت قطارهای داخلی و بین‌المللی از جمله قطار تهران- وان، اطلاع‌رسانی گسترده و صیانت از ایمنی مسافران در اولویت قرار داشت. پس از بحران نیز خسارات وارده به ناوگان ارزیابی و واگن‌ها و قطارهای آسیب‌دیده به‌سرعت تعمیر شد و برای مدیریت موج بازگشت مسافران، تعداد قطارها در مسیرهای پرتقاضا افزایش یافت.

تابش درباره عملکرد شرکت خدمات بین‌المللی مسافرتی و جهانگردی تأمین نیز اظهار کرد: در دوران بحران، مدیریت حجم بالای استرداد بلیت تورهای لغو شده نوروزی، تدوین بسته‌های سفر ارزان برای نهادهای درگیر در جنگ از جمله وزارت بهداشت و جمعیت هلال‌احمر و ارائه خدمات حمایتی سفر به خانواده‌های آسیب‌دیده و امدادگران در دستور کار قرار گرفت.

او همچنین از تداوم عملیات عمرانی در مناطق امن، از جمله شمال کشور، در شرکت‌های زیرمجموعه هگتا طی ایام جنگ خبر داد.

