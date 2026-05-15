به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، با نزدیک شدن به روز جهانی موزه و هفته میراث‌فرهنگی، جزیره قشم میزبان رویداد «میراث بان» خواهد بود؛ سلسله آیینی که به نکوداشت گنجینه‌های انسانی این منطقه اختصاص دارد.

در نخستین گام این رویداد، آیین بزرگداشت استاد محمد زبیری، موزه دار و پژوهشگر برجسته فرهنگ بومی، برگزار می‌شود.

محمد زبیری که عمر خود را وقف حفظ و ترویج میراث ناملموس و ملموس جزیره قشم و خلیج‌فارس نموده، در این مراسم مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

این اقدام، گامی ارزشمند در جهت ارج نهادن به سال‌ها تلاش و تحقیق این پژوهشگر پیشکسوت است.

این رویداد صرفاً به بزرگداشت خلاصه نخواهد شد، بلکه با بخش‌های جنبی متنوعی همراه است تا تجربه‌ای غنی را برای بازدیدکنندگان رقم زند. علاقه‌مندان می‌توانند شاهد موزه موقت مردم‌شناسی در روستای دیرستان باشند که مجموعه‌ای از اشیاء و یافته‌های فرهنگی را به نمایش می‌گذارد.

همچنین، مجلس روایت و آیین‌های بومی فرصتی برای آشنایی با قصه‌ها و سنت‌های کهن این دیار فراهم می‌آورد.

علاقه‌مندان به هنر و طعم‌های محلی نیز از «نمایشگاه صنایع دستی و خوراک» که محصولات هنرمندان و آشپزان بومی را عرضه می‌کند، دیدن خواهند کرد.

این آیین نکوداشت، روز دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰ در سالن خلیج‌فارس، واقع در مرکز رسانه سازمان منطقه آزاد قشم (خیابان پژوهش)، برگزار خواهد شد.

برگزاری «میراث بان» با هدف معرفی شخصیت‌های تاثیرگذار فرهنگی و زنده نگه داشتن میراث غنی جزیره قشم، به ویژه در ایام جهانی میراث و موزه‌ها، گامی مهم در راستای حفاظت و ترویج هویت فرهنگی این منطقه محسوب می‌شود.

