بهگزارش خبرنگار میراث آریا، هادی حقپناه روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: در کنار تأمین اقامت، یکی از مهمترین نیازهای پذیرش گردشگران در مناطق گردشگری، ایجاد سرویسهای بهداشتی عمومی است. در همین راستا، سرویس بهداشتی با هشت چشمه در دو بخش مردانه و زنانه در روستای هدف گردشگری چنشت بزودی تکمیل و مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سربیشه افزود: بهسازی معابر نیز بزودی در این روستا آغاز خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: روستای چنشت که به «سرزمین رنگها» شهرت دارد، در شهرستان سربیشه و در فاصله ۶۰ کیلومتری جنوب شرق بیرجند واقع شده است. چنشت به دلیل معماری منحصر به فرد، طبیعت بکر، صنایعدستی و آداب و رسوم خاص خود، یکی از مقاصد گردشگری مهم استان به شمار میرود.
