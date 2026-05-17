بهگزارش میراثآریا، امین کوگانی روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه در جلسه بررسی عملکرد پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه، اظهار کرد: سهم ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمانشاه از تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور مبلغ ۲۳۵۱ میلیارد ریال است که تا کنون تنها ۴۷ درصد آن پرداخت شده است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه روند معرفی به بانک و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ به فعالان گردشگری و صنایعدستی استان به طور مستمر پیگیری میشود، افزود: با توجه به توزیع استانی تفاهم میان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بنیاد برکت و بنیاد علوی تا کنون ۱۵۷۶ طرح با مبلغ ۲۵۶۷ میلیارد ریال به بانکهای عامل برای پرداخت معرفی شده است.
او با تاکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل گفت: تا کنون به ۶۷۳ طرح متقاضی تسهیلات به مبلغ ۱۱۱۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.
او اظهار کرد: پرداخت این میزان تسهیلات موجب ایجاد ۷۶۰ شغل شده است.
کوگانی در خاتمه تاکید کرد: روند پیگیری جذب کامل اعتبارات از طریق بنیاد برکت و بنیاد علوی و بانکهای عامل توسط کارشناسان ادارهکل به طور روزانه تا اتمام پرداختها دنبال میشود.
