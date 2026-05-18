به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدمهدی نجفی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، موزه را تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی بشر توصیف کرد و گفت: موزه تنها مکانی برای تماشای اشیا نیست.

رئیس اداره موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس همزمان با روز جهانی موزه، از تغییر پارادایم موزه‌داری در این استان و تمرکز بر رویکرد «انسان‌محور» و «روایت‌محور» خبر داد.

نجفی موزه را تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی بشر توصیف کرد و گفت: موزه تنها مکانی برای تماشای اشیا نیست؛ بلکه فضای کشف و شهودی است که مخاطب در آن، بدون واسطه با حقیقت روبه‌رو شده و به باوری می‌رسد که ضامن انتقال هویت به نسل‌های آینده است.

او با اشاره به تحولات بنیادین در مفاهیم موزه‌داری اظهار کرد: امروزه موزه‌ها دوران گذار را پشت سر گذاشته و به نسل پنجم خود رسیده‌اند. در این نسل، موفقیت یک موزه دیگر با تعداد اشیای داخل ویترین سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار اصلی، میزان تأثیری است که این نهاد بر ارتقای فرهنگی و اجتماعی جامعه و پاسخگویی به نیازهای هویتی مخاطب می‌گذارد.

رئیس اداره موزه‌های فارس به تبیین شعارهای سال پرداخت و افزود: شورای بین‌المللی موزه‌ها (ایکوم) سال ۲۰۲۶ را با شعار«موزه‌ها؛ پیونددهنده جهانی گسسته» نام‌گذاری کرده است در همین راستا و با توجه به مقتضیات کشور، شعار ملی ما در ایران «موزه‌ها؛ حافظ هویت و انسجام ملی» تعیین شده که نشان‌دهنده نقش کلیدی این نهاد در وفاق ملی است.

نجفی با تأکید بر برنامه‌های عملیاتی در سطح استان فارس خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت تعامل عمیق‌تر با مخاطب، برنامه‌های موزه‌های استان فارس، به‌ویژه در بخش موزه‌های خصوصی، بر محور پویشیک شیء، یک روایت هدف‌گذاری شده است. هدف ما این است که هر اثر تاریخی، روایتِ منحصربه‌فرد خود را بازگو کند تا پیوندی ناگسستنی میان گذشته و آینده در ذهن بازدیدکننده ایجاد شود.

رئیس اداره موزه‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در پایان یادآور شد: موزه‌ها طبق تعریف یونسکو و ایکوم، نهادهایی غیرانتفاعی و دائمی در خدمت توسعه جامعه هستند که درهای آن‌ها به روی همگان باز است تا از طریق مطالعه، پژوهش و لذت فرهنگی، مسیر کمال انسانی هموارتر شود.

