به گزارش خبرنگارمیراث آریا، بهزاد مریدی امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در آیین روز جهانی موزه‌ها که در فضایی معنوی برگزار شد، ضمن تبریک روز جهانی موزه به فعالان این عرصه و همکاران موزه دفاع مقدس، بر هویت اصیل و صلح‌طلب تاریخ ایران تأکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس با تبیین تفاوت ماهوی موزه‌های دفاع مقدس ایران با دیگر نقاط جهان گفت: در سرتاسر دنیا از واژه‌ موزه جنگ استفاده می‌شود، اما در ایران اسلامی ما این مجموعه‌ها را موزه دفاع مقدس می‌نامیم. با تورق صفحات تاریخ تمدنمان می‌بینیم که ملت ایران هیچ‌گاه بانی و آغازگر هیچ جنگی نبوده و همواره در برابر خودکامگان، در مقام دفاع از کیان و هویت خویش ایستاده است.

مریدی با اشاره به اقتدار بی‌بدیل نظام جمهوری اسلامی و پیوند عمیق مردم با رهبری، تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا نمی‌توان متصور شد که کشوری رهبران خود را از دست بدهد اما همچنان با چنین قدرت و صلابتی ریشه در خاک داشته باشد. این تنومندی و ایستادگی، ثمره‌ی خون شهدای گمنام و نامداری است که نامشان جاویدان و ریشه‌های این انقلاب عظیم و ارزشمند هستند.

او با یادآوری ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس و عملیات‌های غرورآفرینی همچون نبردهای ماه رمضان، افزود: موزه‌های دفاع مقدس باید روایتی صادقانه از آنچه بر ایران عزیز گذشته و تهاجمات ناجوانمردانه‌ای که با مقاومت ملت روبرو شد، ارائه دهند. این مراکز، کارکردی فراتر از نمایش اشیاء دارند و وظیفه دارند تاریخ ایستادگی ما را به نسل‌های آینده منتقل کنند.

در پایان این مراسم، مدیرکل و معاونان اداره‌کل میراث‌فرهنگی فارس با قرائت فاتحه و نثار شاخه‌های گل بر مزار شهدای گمنام، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با آرمان‌های امام راحل(ره) و شهیدان راه فضیلت تجدید پیمان کردند.

انتهای پیام/