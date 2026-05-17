۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۹

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان:

رسانه‌ها زبان گویای هویت تاریخی و فرهنگی کردستان هستند/ حمایت از سرمایه‌گذاران با رویکرد تنوع‌بخشی در گردشگری

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: رسانه‌ها زبان گویای هویت تاریخی و فرهنگی کردستان هستند و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های سه‌گانه دارند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان اظهار کرد: اصحاب رسانه همواره همراه و حامی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده‌اند و بسیاری از ظرفیت‌ها، رویدادها و توانمندی‌های کردستان با تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به جامعه معرفی شده است.‌

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل میان رسانه‌ها و مجموعه میراث‌فرهنگی افزود: رسانه‌ها می‌توانند با امیدآفرینی، معرفی جاذبه‌ها و انعکاس ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، نقش موثری در رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذار ایفا کنند.

او با اشاره به سیاست‌گذاری این اداره‌کل در حوزه موزه‌ها عنوان: هدف‌گذاری ما این است که حداقل در هر شهر استان یک موزه ایجاد شود، چرا که موزه‌ها بیانگر هویت، تاریخ و شخصیت فرهنگی هر منطقه هستند.‌

طالب‌نیا یادآور شد: ایجاد موزه‌رستوران غرب کشور در سنندج، موزه سنگ، موزه نخستین ساختمان بانکی استان، موزه سکه، موزه نظام گروسی بیجار، موزه سنگ در حمام تاریخی قصلان، موزه مشاهیر کرد و موزه هنرهای سنتی از جمله برنامه‌ها و پروژه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان از افتتاح کاخ‌موزه خسروآباد سنندج در هفته میراث‌فرهنگی خبر داد و افزود: این مجموعه تاریخی یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری استان محسوب می‌شود که نقش مهمی در معرفی تاریخ و هویت کردستان دارد.

او با اشاره به واگذاری بناهای تاریخی نیز اظهار کرد: واگذاری این بناها بر اساس ضوابط، اصول و قوانین انجام می‌شود و در این زمینه حفظ اصالت آثار تاریخی در اولویت قرار دارد.

‌طالب‌نیا همچنین به پیگیری پرونده ثبت جهانی غار کرفتو اشاره کرد و گفت: ثبت جهانی این اثر تاریخی می‌تواند جایگاه گردشگری و فرهنگی کردستان را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی حوزه صنایع‌دستی افزود: آموزش، پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالان صنایع‌دستی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش داریم بخشی از مشکلات صنعتگران این حوزه را کاهش دهیم.

‌او ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است با همکاری شهرداری‌ها در شهرهای مختلف استان، بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی ایجاد شود تا علاوه بر حمایت از هنرمندان، زمینه اشتغال و معرفی هنرهای بومی نیز فراهم شود.

‌طالب‌نیا افزود: نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در پارک معلم و پارک نیشتمان سنندج نیز طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده به سرمایه‌گذار واگذار خواهد شد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین از اختصاص تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵ با همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات می‌تواند بخشی از نیازهای فعالان این حوزه را تأمین کند.

‌او با اشاره به نقش بوم‌گردی‌های استان در دوران جنگ آمریکایی ـ صهیونی افزود: مجموعه‌های بوم‌گردی استان در آن مقطع نقش پدافند غیرعامل را ایفا کردند و نشان دادند این ظرفیت‌ها در شرایط مختلف می‌توانند موثر و کارآمد باشند.

‌طالب‌نیا با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاری مناسب دولت می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری کردستان داشته باشد.

‌او افزود: باید شرایطی فراهم شود تا با ایجاد تنوع در خدمات و زیرساخت‌های گردشگری، اقشار مختلف با سلایق و توان مالی متفاوت بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری استان استفاده کنند و این موضوع به توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بر ضرورت تداوم تعامل، هم‌افزایی و همراهی با جامعه رسانه‌ای استان تاکید کرد و گفت: پیشنهادها، نقدهای سازنده و دیدگاه‌های اصحاب رسانه می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد، ارتقای کیفیت برنامه‌ها و توسعه حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان داشته باشد.

