به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات کردستان اظهار کرد: اصحاب رسانه همواره همراه و حامی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده‌اند و بسیاری از ظرفیت‌ها، رویدادها و توانمندی‌های کردستان با تلاش خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به جامعه معرفی شده است.‌

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با تاکید بر ضرورت تقویت تعامل میان رسانه‌ها و مجموعه میراث‌فرهنگی افزود: رسانه‌ها می‌توانند با امیدآفرینی، معرفی جاذبه‌ها و انعکاس ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی، نقش موثری در رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذار ایفا کنند.

او با اشاره به سیاست‌گذاری این اداره‌کل در حوزه موزه‌ها عنوان: هدف‌گذاری ما این است که حداقل در هر شهر استان یک موزه ایجاد شود، چرا که موزه‌ها بیانگر هویت، تاریخ و شخصیت فرهنگی هر منطقه هستند.‌

طالب‌نیا یادآور شد: ایجاد موزه‌رستوران غرب کشور در سنندج، موزه سنگ، موزه نخستین ساختمان بانکی استان، موزه سکه، موزه نظام گروسی بیجار، موزه سنگ در حمام تاریخی قصلان، موزه مشاهیر کرد و موزه هنرهای سنتی از جمله برنامه‌ها و پروژه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان از افتتاح کاخ‌موزه خسروآباد سنندج در هفته میراث‌فرهنگی خبر داد و افزود: این مجموعه تاریخی یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و گردشگری استان محسوب می‌شود که نقش مهمی در معرفی تاریخ و هویت کردستان دارد.

او با اشاره به واگذاری بناهای تاریخی نیز اظهار کرد: واگذاری این بناها بر اساس ضوابط، اصول و قوانین انجام می‌شود و در این زمینه حفظ اصالت آثار تاریخی در اولویت قرار دارد.

‌طالب‌نیا همچنین به پیگیری پرونده ثبت جهانی غار کرفتو اشاره کرد و گفت: ثبت جهانی این اثر تاریخی می‌تواند جایگاه گردشگری و فرهنگی کردستان را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان در ادامه با اشاره به برنامه‌های حمایتی حوزه صنایع‌دستی افزود: آموزش، پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالان صنایع‌دستی از اولویت‌های این اداره‌کل است و تلاش داریم بخشی از مشکلات صنعتگران این حوزه را کاهش دهیم.

‌او ادامه داد: برنامه‌ریزی شده است با همکاری شهرداری‌ها در شهرهای مختلف استان، بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی ایجاد شود تا علاوه بر حمایت از هنرمندان، زمینه اشتغال و معرفی هنرهای بومی نیز فراهم شود.

‌طالب‌نیا افزود: نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در پارک معلم و پارک نیشتمان سنندج نیز طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده به سرمایه‌گذار واگذار خواهد شد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان همچنین از اختصاص تسهیلات حمایتی تبصره ۱۵ با همکاری بنیاد علوی و بنیاد برکت برای فعالان گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات می‌تواند بخشی از نیازهای فعالان این حوزه را تأمین کند.

‌او با اشاره به نقش بوم‌گردی‌های استان در دوران جنگ آمریکایی ـ صهیونی افزود: مجموعه‌های بوم‌گردی استان در آن مقطع نقش پدافند غیرعامل را ایفا کردند و نشان دادند این ظرفیت‌ها در شرایط مختلف می‌توانند موثر و کارآمد باشند.

‌طالب‌نیا با تاکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری استان گفت: بخش خصوصی در کنار سیاست‌گذاری مناسب دولت می‌تواند نقش مهمی در توسعه گردشگری کردستان داشته باشد.

‌او افزود: باید شرایطی فراهم شود تا با ایجاد تنوع در خدمات و زیرساخت‌های گردشگری، اقشار مختلف با سلایق و توان مالی متفاوت بتوانند از ظرفیت‌های گردشگری استان استفاده کنند و این موضوع به توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی کمک خواهد کرد.

‌مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بر ضرورت تداوم تعامل، هم‌افزایی و همراهی با جامعه رسانه‌ای استان تاکید کرد و گفت: پیشنهادها، نقدهای سازنده و دیدگاه‌های اصحاب رسانه می‌تواند نقش مهمی در بهبود عملکرد، ارتقای کیفیت برنامه‌ها و توسعه حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان داشته باشد.

