به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست اظهار کرد: در نشستی تخصصی که با حضور نماینده استانداری و اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی کردستان برگزار شد، مسائل و مشکلات یکی از مجتمع‌های گردشگری استان، با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط بررسی و راهکارهای لازم برای تسهیل روند فعالیت و رفع موانع موجود مطرح شد.

معاون گردشگری کردستان افزود: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش گردشگری و ایجاد زمینه مناسب برای توسعه زیرساخت‌های این حوزه از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان است و در این راستا تلاش می‌شود مشکلات موجود با تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی پیگیری و برطرف شود.

او با اشاره به نقش مهم سرمایه‌گذاری در رونق صنعت گردشگری استان عنوان کرد: توسعه طرح‌ها و مجتمع‌های گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی، رونق اقتصادی و افزایش جذب گردشگر در استان باشد.

وطن‌دوست یادآور شد: در پایان این جلسه مقرر شد پیشنهادها و راهکارهای ارائه‌شده برای بررسی و تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع شود.

