به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزانه فرجالهی اظهار کرد: در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و معاونت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست مشترکی با کارشناسان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار شد.
معاون صنایعدستی کردستان افزود: این تفاهمنامه با هدف تحقق سیاستهای دولت در تقویت سهم بخش تعاونی در حوزه صنایعدستی و حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار این حوزه اجرایی میشود.
او عنوان کرد: توانمندسازی و ارتقای مهارتهای تخصصی تعاونیهای صنایعدستی، همکاری در توسعه بازار، برگزاری نمایشگاههای تخصصی مشترک، اعزام هیاتهای تجاری و حضور در نشستها و همایشهای تخصصی ملی و بینالمللی از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است.
فرجالهی با اشاره به اهمیت ساماندهی و حمایت از تشکلهای فعال در حوزه صنایعدستی یادآور شد: حمایت از تشکیل تعاونیهای تامین نیاز و اتحادیههای صنایعدستی، تسهیل و تسریع در صدور مجوزها و همچنین تبادل اطلاعات و آمار تخصصی از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این همکاری مشترک است.
معاون صنایعدستی کردستان بیان کرد: نوسازی و بهسازی خطوط تولید و اماکن تولیدی تعاونیهای صنایعدستی و حمایت از سرمایهگذاری در زنجیره ارزش تولید صنایعدستی در قالب شرکتهای تعاونی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
او گفت: در این نشست مقرر شد تورهای ترویجی به استانهای موفق در زمینه تشکیل تعاونیهای صنایعدستی برگزار و دورههای آموزشی برای تعاونیهای فعال استان نیز اجرا شود.
