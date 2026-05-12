به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیروان صنوبری گفت: نشست مشترکی با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی امروز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه جاری با هدف توسعه همکاری‌های بین‌بخشی و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادها و جشنواره‌های مشترک برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سنندج اظهار کرد: در این نشست، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای توسعه گردشگری رویدادمحور در سنندج تاکید شد و ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه در برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

او با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی، از جمله جشنواره ملی توت‌فرنگی و جشنواره استانی گلاب‌گیری روستای همروله، افزود: این رویدادها می‌توانند نقش موثری در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی منطقه و همچنین رونق اقتصادی جوامع محلی داشته باشند.

صنوبری هدف از این همکاری‌ها را توسعه گردشگری رویدادمحور، افزایش جذب گردشگر و تقویت مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد و افزود: در این جلسه همچنین سایر برنامه‌های مشترک قابل اجرا میان دو دستگاه بررسی و بر تدوین تقویم مشترک رویدادهای گردشگری و کشاورزی در سطح شهرستان تاکید شد.

