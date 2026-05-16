به گزارش خبرنگار میراثآریا، آرمان وطندوست روز شنبه ۲۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جلسه بررسی اراضی و پهنههای مستعد گردشگری استان که با حضور معاون شهرسازی ادارهکل راه و شهرسازی کردستان برگزار شد، موضوع شناسایی ظرفیتهای گردشگری در محدودههای شهری و ضرورت تدوین نقشههای پهنهبندی گردشگری در طرحهای جامع شهرها مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.
معاون گردشگری کردستان اظهار کرد: براساس جمعبندی صورتگرفته، مقرر شد ادارهکل راه و شهرسازی استان با هماهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نسبت به شناسایی و استعدادیابی اراضی مستعد و تهیه نقشههای پهنهبندی گردشگری در چارچوب طرحهای جامع شهری اقدام کند.
او هدف از اجرای این طرح را ساماندهی توسعه گردشگری شهری، بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایهگذاری در این حوزه عنوان کرد و افزود: شناسایی دقیق پهنههای مستعد گردشگری نقش مهمی در توسعه متوازن شهری، ارتقای خدمات گردشگری و تقویت زیرساختهای مرتبط در شهرهای استان دارد.
وطندوست عنوان کرد: همافزایی و همکاری دستگاههای اجرایی در حوزه برنامهریزی شهری و گردشگری، زمینهساز توسعه پایدار و استفاده بهینه از ظرفیتهای گردشگری کردستان خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما