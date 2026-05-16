به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز شنبه 26 اردیبهشت۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: برنامه عملیاتی هفته میراثفرهنگی استان منطبق با محورهای ابلاغی معاونت میراثفرهنگی کشور تدوین شده و در سه محور «پدافند غیرعامل و حفاظت اضطراری»، «تبیین پیوند هویت و پایداری» و «فضای مجازی و اطلاعرسانی» اجرا خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به محور نخست برنامهها با عنوان «تابآوری میراث» افزود: در راستای صیانت از آثار تاریخی در برابر تهدیدات و بحرانها، نشست تخصصی «تابآوری بناهای تاریخی در برابر حملات نظامی و بحرانها» برگزار میشود.
او عنوان کرد: افتتاح نمایشگاه عکس «جنگ رمضان» با نمایش تصاویر مستند از وضعیت بناهای تاریخی استان در دوران جنگ و روند مرمت و بازسازی آنها، آغاز عملیات مرمت و احیای قلعه استراتژیک حسنآباد سنندج و همچنین آغاز عملیات ساماندهی بازار تاریخی سنندج با تمرکز بر حفاظت مشارکتی و تشکیل کارگروه احیا از جمله برنامههای این بخش است.
طالبنیا یادآور شد: اجرای برنامه میدانی برای پایش وضعیت حفاظتی و کالبدی بافتهای تاریخی سنندج، بیجار و سقز و نیز برگزاری نشست هماندیشی معتمدین محلات تاریخی با میراثفرهنگی، با هدف جلب مشارکت اجتماعی در حفاظت از بافتهای واجد ارزش و تبیین نقش مردم در پدافند غیرعامل شهری نیز در این ایام انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان، محور دوم برنامهها را «تبیین پیوند هویت و پایداری» عنوان کرد و گفت: آیین تجلیل از پیشکسوتان و خادمان میراثفرهنگی استان در دوران جنگ تحمیلی، رونمایی از لوح ثبت ملی تجمعات مردمی دفاع مقدس در حوزه میراث ناملموس مقاومت و افتتاح موزه مردمشناسی روستای تاریخی پالنگان در شهرستان کامیاران از مهمترین برنامههای این بخش است.
او بیان کرد: بهرهبرداری از کاخموزه خسروآباد سنندج و افتتاح فضای جدید موزهای و نمایشگاهی، افتتاح نمایشگاه تخصصی فرش و گلیم در خانه کرد با هدف بازخوانی هویت و هنرهای اصیل منطقه و برگزاری نشست علمی موزهشناسی و باستانشناسی با حضور اساتید و نخبگان استان نیز در هفته میراثفرهنگی برگزار خواهد شد.
طالبنیا اظهار کرد: برگزاری مراسم شاهنامهخوانی و شبهای شعر و خاطره با موضوع «پیوند خاک، وطن و بناهای ماندگار» در محوطه پایگاههای ملی و بناهای تاریخی از دیگر برنامههای پیشبینی شده در این هفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به محور سوم برنامهها با عنوان «میراث فراتر از مرزها» گفت: رونمایی از دو لوح فشرده بازدید مجازی موزههای استان شامل خانه کرد و موزه باستانشناسی و همچنین افتتاح تور مجازی ۳۶۰ درجه برای آثار شاخصی همچون خانه کرد، موزه باستانشناسی، غار کرفتو و مسجد جامع در این ایام انجام میشود.
او تولید محتوای فرهنگی در فضای مجازی شامل انتشار پادکستهای «صدای خاک» و ویدئوهای روایتگری اساتید درباره تاریخچه استقامت آثار تاریخی، برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه و برپایی میز خدمت در میعادگاههای نماز جمعه شهرستانها را از دیگر برنامههای این هفته عنوان کرد.
طالبنیا با بیان اینکه میراثفرهنگی سند هویت ملتها و پشتوانه فرهنگی جامعه است، گفت: امیدواریم با برگزاری این برنامهها و حضور مردم، صاحبنظران و فعالان این حوزه بتوان زمینه حفظ، احیا و معرفی هرچه بیشتر آثار تاریخی و فرهنگی استان را فراهم کرد.
انتهای پیام/
نظر شما