به گزاش خبرنگار میراث آریا، هاجر عسکری ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری در این آیین با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل فردوسی در هویت‌سازی ملی گفت: فردوسی نه‌تنها شاعر حماسه‌سرای ایران، بلکه معمار هویت فرهنگی ایرانیان است و شاهنامه با روایت تاریخ و بازآفرینی اسطوره‌ها، بستری برای انتقال ارزش‌های مشترک، اخلاق، خردگرایی و روحیه همبستگی فراهم کرده و در طول سده‌ها، نقش ستون استوار فرهنگ ایرانی را ایفا کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی شیراز افزود: شاهنامه، این اثر جاویدان فردوسی بزرگ، یک منشور فرهنگی، یک مرجع تاریخی و ‏یک راهنمای اخلاقی برای ایرانیان در طول تاریخ بوده است‎.‎‏ شاهنامه، قامت زبان ‏فارسی را در روزگار انحطاط، برافراشت و حیات آن را تضمین ‏کرد. این خود، نخستین ‏سنگ بنای هویت‌بخشی ملی بود. شاهنامه، با بازآفرینی اساطیر کهن ایران، ‏پیوندی ‏زنده میان ایرانیان باستان و ایرانیان دوران اسلامی برقرار کرد و ما را به سوی انسجام و همبستگی بیشتر هدایت کند‎.‎

عسکری ادامه داد: برگزاری آیین بزرگداشت فردوسی در شیراز، شهری که خود یکی از درخشان‌ترین کانون‌های ادب فارسی و زادگاه سعدی و حافظ است، معنایی دوچندان دارد این هم‌نشینی نمادین، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان مفاخر ادبی ایران و استمرار یک سنت فرهنگی زنده در بستر تاریخ است.

او با اشاره به مسئولیت نهادهای فرهنگی در پاسداشت میراث ناملموس بیان کرد: اداره میراث فرهنگی شیراز خود را موظف می‌داند در مسیر معرفی و ترویج میراث فردوسی و زبان فارسی، از پژوهشگران، شاهنامه‌خوانان، نقالان و هنرمندان حمایت کند. صیانت از زبان فارسی و تقویت هویت فرهنگی، ضرورتی انکارناپذیر در شرایط امروز جامعه است.

در این مراسم، یاسر موحدفرد رئیس بنیاد فردوسی، هدایت باقری و استاد بهادر امیرعضدی به ایراد سخنرانی پرداختند و محمدرضا رفیعی‌راد، مدیر انجمن شاهدان شیراز، گزارشی از روند برگزاری این رویداد ارائه کرد.

اجرای شاهنامه‌خوانی، نقالی، سرود «ای ایران» با زبان اشاره توسط مؤسسه آفتاب صلح پارسه، هنرنمایی کودکان گروه آفتاب صبح و اجرای گروه کر بانوان شاهدان شیراز از دیگر بخش‌های این برنامه فرهنگی بود که با استقبال پرشور حاضران همراه شد.

بیست‌ویکمین بزرگداشت حکیم فردوسی به کوشش انجمن فرهنگی، هنری و گردشگری شاهدان شیراز، اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شیراز و بنیاد فردوسی برگزار شد و بار دیگر نقش شیراز را به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی پاسداشت زبان و ادب فارسی برجسته ساخت. در این رویداد چهره فرهیخته تئاتر هنرمند شیرازی، اصغر همت حضور داشتند.

