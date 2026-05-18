بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۲۸ اردیبهشت ماه و در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز جهانی موزهها و آغاز هفته میراث فرهنگی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و مدافعان امنیت، به تبیین جایگاه تمدنی ایران در معادلات جهانی پرداخت و با اشاره به اتحاد ملت ایران در شرایط حساس منطقهای، گفت: ایران اسلامی به پشتوانه اصالت، هویت و میراث معنوی خود، الگویی منحصربهفرد برای جهانیان است و برخلاف تصور جامعه بینالمللی، مردم در سختترین شرایط نیز پیوند ناگسستنی خود را با این خاک نشان دادهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با تبیین تفاوت میان نیروهای جانبرکف داخلی و مزدوران فرامرزی، ریشه اقتدار ملی را در هویت و میراثفرهنگی کشور دانست و ادامه داد: وظیفه امروز ما قدرشناسی و حفاظت از آثاری است که نشانههای بزرگ تمدن ایرانی در موزهها محسوب میشوند.
کرم زاده میراث فرهنگی را ارثیه نیاکان و مایه غیرت ملی برشمرد و از نقش کلیدی رسانهها در صیانت از این گنجینهها قدردانی کرد.
او افزود: رسانهها و صاحبان قلم همواره در صف اول مقابله با تعرض به میراث فرهنگی بودهاند و در بسیاری از موارد که توسعه لجامگسیخته شهری قصد آسیب به بناهای تاریخی را داشت، این سلاح کارآمد قلم بود که مانع تخریب هویت ملی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در ادامه این نشست از یک جهش تکنولوژیک در حوزه پایش آثار تاریخی پرده برداشت و تصریح کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده، پایش دو هزار هکتار از بافت تاریخی اصفهان به سیستمهای ماهوارهای و هوش مصنوعی مجهز میشود. این فناوری قادر است هرگونه تغییر در ارتفاع بناها یا ساختوسازهای غیرمجاز را در کمتر از ۱۵ دقیقه رصد کرده و به مرکز فرماندهی گزارش دهد. لذا با اجرای این طرح در کل استان، ضریب تخلفات ساختمانی در حریم آثار تاریخی به حداقل خواهد رسید و رصد شبانهروزی حتی در دورترین نقاط استان از جمله گلپایگان و مناطق کویری با دقت بالا انجام میشود.
کرم زاده، صدور اسناد مالکیت بناهای شاخص اصفهان را خبری مسرتبخش برای اهالی فرهنگ دانست و گفت: سند مالکیت بنای تاریخی هشتبهشت و کاخ موزه عالیقاپو پس از سالها پیگیری، سرانجام به نام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان صادر شد که این دستاورد بزرگ روز چهارشنبه به صورت رسمی رونمایی میشود.
او در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه بزرگترین موزه منطقهای اشاره کرد و افزود: برای ایجاد موزهای در تراز بینالمللی و رقابت با مراکز بزرگی همچون موزه لوور، اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با رد شائبه عدم استفاده از ظرفیتهای بومی تصریح کرد: در تمامی مراحل مرمت و اجرای کالبدی، از تخصص بیبدیل استادکاران اصفهانی بهره خواهیم برد، اما برای طراحی محتوایی، چیدمان گنجینه، نورپردازیهای تخصصی و سیستمهای نوین انرژی، فراخوان بینالمللی برگزار میکنیم تا بتوانیم از دانش روز جهانی برای خلق یک فضای موزهای استاندارد استفاده کنیم.
کرم زاده همچنین با انتقاد از رفتارهای دوگانه سازمانهای بینالمللی در قبال جنایات جنگی و آسیب به میراث فرهنگی، بر لزوم تبیین رویدادهای گردشگری مقاومت تاکید کرد و گفت: اگر قطعهای از میراث کهن ما مانند تزیینات چهلستون آسیب ببیند، اصالت و هویت آن جبرانناپذیر است؛ لذا نامگذاری سالن جلسات این اداره کل به نام شهدای دانشآموز، یادآوری مظلومیت تاریخی ایران و ضرورت فریاد رسانهها علیه جنایات فرهنگی و انسانی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در پایان، تعامل با شهرداری و سایر نهادها را برای پیشبرد پروژههای صیانتی ضروری دانست و ابراز امیدواری کرد با تامین منابع مالی از سوی وزارتخانه، پروژههای مرمتی با شتاب بیشتری به سرانجام برسد تا این میراث گرانبها به شکلی شایسته به نسلهای آینده منتقل شود.
