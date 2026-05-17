به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری امروز ۲۷ اردیبهشت‌ماه، با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در سطح استان، بیش از ۳۰ برنامه در قالب برنامه‌های فرهنگی، تخصصی و آموزشی در پهنه استان اصفهان هم‌زمان با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی در استان اصفهان برگزار می‌شود.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در سطح شهر اصفهان برنامه‌هایی ازجمله نشست خبری مدیرکل، ویژه‌برنامه روایتگری، نمایشگاه آثار تخریب‌شده تزئینات وابسته به معماری در جنگ رمضان، نمایشگاه قطعات جداشده از جنگ‌افزارها در اصابت به محدوده باغ چهلستون، نشست برخط مدیران پایگاه‌های جهانی استان، برگزاری نمایشگاه در تعامل با موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان، تور گردشگری روایت رزم و تقدیر از حافظان میراث‌فرهنگی در جنگ تحملی، بخشی از برنامه‌هایی است که در این ایام در سطح شهر تاریخی اصفهان برگزار خواهد شد.

او افزود: در شهرستان‌های استان نیز برنامه‌هایی همچون بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کاشان، مسابقه نقاشی با موضوع حفاظت از آثار تاریخی ویژه کودکان در نائین، آیین افتتاح موزه آستان مقدس آقا علی عباس بادرود در شهرستان نطنز و رونمایی از ۲ نسخه خطی نفیس و ارزشمند در موزه خصوصی کتب و نسخ خطی پبده فولاد شهر در شهرستان لنجان ازجمله برنامه‌هایی است که در این هفته در سطح استان اصفهان برگزار خواهد شد.

