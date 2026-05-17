بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داود آبیان روز ۲۶ اردیبهشتماه، گفت: تور رصدی و نشست تخصصی نجوم با حضور جمعی از منجمان، فعالان حوزه گردشگری، پژوهشگران و علاقهمندان آسمان شب در روستای مصر برگزار شد.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این برنامه باهدف توسعه گردشگری نجومی، ترویج فرهنگ حفاظت از آسمان تاریک و معرفی ظرفیتهای منطقه بهعنوان کاندید روستای جهانی برگزار شد.
مهدیه لطفی مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر نیز گفت: در این رویداد، شرکتکنندگان ضمن حضور در کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی پیرامون اهمیت آسمان تاریک، نقش نجوم در توسعه پایدار روستایی و فرصتهای گردشگری علمی، به رصد اجرام آسمانی با استفاده از تجهیزات حرفهای پرداختند. آسمان صاف و کمنور منطقه، شرایط کمنظیری را برای مشاهده سیارات، خوشههای ستارهای و کهکشانها فراهم کرد.
او ادامه داد: برگزارکنندگان این برنامه با تأکید بر ظرفیتهای طبیعی و اقلیمی روستای مصر و منطقه ، بر لزوم حفظ محیطزیست، مدیریت نورهای مصنوعی و توسعه زیرساختهای گردشگری مسئولانه تأکید کردند. به گفته متصدیان، معرفی روستای مصر بهعنوان کاندید روستای جهانی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت جایگاه ایران در حوزه گردشگری نجومی ایفا کند.
لطفی افزود: این رویداد در فضایی علمی و صمیمی برگزار شد و مورد استقبال گسترده علاقهمندان، گردشگران و فعالان حوزه نجوم قرار گرفت. برنامهریزی برای تداوم چنین نشستها و تورهای تخصصی در دستور کار برگزارکنندگان قرار دارد.
