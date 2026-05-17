بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، در سومین نشست میز گردشگری غذا استان اصفهان، با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای توسعه مسیرها و کریدورهای گردشگری استان، گفت: اصفهان در مسیرهای تعریفشده گردشگری کشور قرار دارد و تلاش شده است باوجود محدودیتها و موانع موجود، ظرفیتهای این مسیرها فعال شود، هرچند شرایط اقتصادی و تورمهای فزاینده موجب شده است همراهی بخش خصوصی که یکی از ارکان اصلی توسعه گردشگری است با دشواریهایی همراه باشد.
معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه برنامهریزی برای اتصال اصفهان به کریدورهای مهم گردشگری در دستور کار قرارگرفته است، ادامه داد: در ادامه مسیرهای گردشگری، کریدورهای شمالی، شمال غربی و جنوب غربی مدنظر قرارگرفته و پیشبینی میشود بخشی از این برنامهها تا خردادماه سال جاری عملیاتی شود. همچنین در کنار این مسیرها، توسعه ارتباطات برونمرزی گردشگری نیز موردتوجه قرارگرفته است و برنامهریزیهایی برای ارتباط گردشگری با کشور عراق از مسیر شلمچه و همچنین ارتباط با ترکیه از طریق شمال غرب کشور در حال پیگیری است.
آبیان با اشاره به ظرفیتهای کمتر شناختهشده گردشگری استان اصفهان افزود: در سالهای اخیر تلاش شده است حتی در دورههای رکود گردشگری نیز ظرفیتهای استان موردتوجه قرار گیرد. اصفهان با برخورداری از ۲۸ شهرستان دارای ظرفیتهای گستردهای است که بخشی از آنها تاکنون مغفول مانده است. ازجمله این ظرفیتها میتوان به مناطق کویری شرق اصفهان اشاره کرد که بهعنوان یکی از گنجینههای پنهان گردشگری کشور شناخته میشوند اما کمتر موردتوجه قرارگرفتهاند. بر همین اساس، بازتعریف برند مقصد گردشگری اصفهان در دستور کار قرارگرفته است تا این ظرفیتها در دوره رونق گردشگری به شکل مؤثرتری معرفی و بهرهبرداری شود.
او با اشاره به چشمانداز رونق دوباره گردشگری در استان، تصریح کرد: امیدوار هستیم با همراهی فعالان و متخصصان حوزه گردشگری، ظرفیتهای بالفعل و بالقوه استان در دوره پیش رو بیش از گذشته فعال شود و ثمره آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی استان قابلمشاهده باشد.
معاون گردشگری استان اصفهان یکی از محورهای مهم برنامهریزی گردشگری استان را استفاده حداکثری از تعطیلات پایان هفته دانست و گفت: تعطیلات پنجشنبه و جمعه یکی از فرصتهای مهم اما کمتر استفادهشده در گردشگری داخلی است. در صورت برنامهریزی مناسب، این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در افزایش سفرهای کوتاهمدت و تقویت گردشگری داخلی به مقصد اصفهان ایفا کند. بهرهگیری از این ظرفیت میتواند جریان سرمایه در گردشگری استان را افزایش دهد و به رونق کسبوکارهای مرتبط با گردشگری کمک کند.
آبیان در ادامه، گردشگری خوراک را یکی از مهمترین حوزههای نوظهور در صنعت گردشگری استان دانست و اظهار کرد: گردشگری غذا از مهمترین ابزارهایی است که میتواند علاوه بر معرفی هویت فرهنگی و غذایی اصفهان، به توسعه گردشگری شبانه نیز کمک کند. توسعه گردشگری خوراک میتواند زمینهساز ایجاد فضاهای اجتماعی پویا، افزایش تعاملات فرهنگی و شکلگیری زیست شبانه در شهر اصفهان شود؛ موضوعی که در بسیاری از مقاصد گردشگری جهان بهعنوان یکی از عوامل جذب گردشگر شناخته میشود.
او با اشاره به نقش مردم در شکلگیری فضای امن گردشگری افزود: مردم ایران همواره حافظان امنیت کشور بودهاند و این موضوع در اصفهان نیز نمود داشته است. همین سرمایه اجتماعی میتواند در دوره آرامش و ثبات، در توسعه گردشگری، شکلگیری دور همیهای اجتماعی، افزایش نشاط عمومی و احیای شبهای زنده شهر مؤثر باشد. وظیفه دولت و مدیران حوزه گردشگری فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه گردشگری شبانه و زیست شبانه در شهرها است و اصفهان به دلیل برخورداری از زیرساختهای مناسب شهری، ظرفیت تبدیلشدن به یکی از پایگاههای مهم گردشگری شبانه در کشور را دارد. وجود المانها و مبلمان شهری مناسب، مسیرهای گردشگری متعدد و زیرساختهای خدماتی در اصفهان شرایطی فراهم کرده است که میتواند به تحریک بازار گردشگری و رونق فعالیتهای مرتبط با آن کمک کند.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به اهمیت نقش نخبگان و فعالان حوزه گردشگری در تحقق این اهداف، ادامه داد: بسیاری از افراد حاضر در میز گردشگری غذا از استادان، متخصصان و مدیران باسابقه گردشگری کشور هستند که تجربههای ارزشمندی در این حوزه دارند و میتوانند بهعنوان موتور محرک توسعه گردشگری استان ایفای نقش کنند.
آبیان با اشاره به لزوم همافزایی میان بخش دولتی و خصوصی، تأکید کرد: تحقق برنامههای توسعه گردشگری استان، بهویژه در حوزه گردشگری خوراک، نیازمند همکاری، صبوری و مشارکت فعال همه ذینفعان این حوزه است و امید میرود با این همراهیها، زمینه رونق هرچه بیشتر گردشگری در اصفهان فراهم شود.
