بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سید روحالله سید العسگری معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۲۶ اردیبهشتماه و در حاشیه نشست مشترک با جمعی از مدیران انجمنهای دوستداران میراثفرهنگی استان اصفهان گفت: انجمنهای دوستداران میراثفرهنگی استان اصفهان همیشه بهعنوان بازویی قدرتمند در تمامی زمینههای مرتبط با میراثفرهنگی استان اصفهان عمل کردهاند.
معاون میراثفرهنگی استان اصفهان ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای انجمنهای دوستداران میراثفرهنگی همیشه راهکاری مفید برای پیش برد بسیاری از سیاستها و اهداف ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در پهنه استان بوده است.
سید العسگری افزود: در این نشست با توجه به برنامهریزیها و توافقات انجامشده مقرر شد تا ظرفیتهای انجمنهای دوستداران میراثفرهنگی استان اصفهان باهدف حفاظت از آثار تاریخی و محوطههای باستانی در زمانهای بحران همچون زمان جنگ بهرهبرداری شود.
