بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید سلیمانیان رئیس اداره میراثفرهنگی با اعلام این خبر گفت: در این برنامه که باهدف پاسخگویی مستقیم به درخواستهای مردم برگزار شد، نمایندگان اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان در کنار ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، ثبتاحوال، فنی و حرفهای و اداره دارایی حضور یافته و ضمن گفتوگو با مردم، به بررسی مشکلات و ارائهی راهکارهای لازم پرداختند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم ادامه داد: این اقدام مردمی با استقبال گسترده شهروندان روبهرو شد و فرصت مناسبی برای ارتباط نزدیکتر میان ادارات و مردم فراهم آورد.
سلیمانیان افزود: در جریان برپایی میز خدمت، پرسشهای متعددی از سوی مردم در زمینههای مختلف ازجمله نحوه اخذ مجوزهای حوزه گردشگری، چگونگی بهرهمندی از طرح گردشگری کشاورزی، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات حمایتی برای هنرمندان و سرمایهگذاران و روند بیمه هنرمندان مطرح شد.
او تصریح کرد: برگزاری این میز خدمت، گامی مؤثر بهمنظور ارتقای سطح تعامل دستگاههای اجرایی با مردم و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی به شمار میرود.
