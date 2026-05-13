به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۲۳ اردیبهشت‌ماه و در نشست هم‌اندیشی برگزاری رویداد «پنجشنبه‌های هنر اصفهان» گفت: با توسعه رویدادهای فرهنگی و هنری درگذرهای صنایع‌دستی، شب‌های زنده اصفهان دوباره احیا می‌شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به شرایط خاص کشور در ماه‌های گذشته، ادامه داد: طی سال گذشته کشور با حجم گسترده‌ای از هجمه‌ها، فشارهای خارجی، جنگ روانی و توطئه‌های پیچیده مواجه بود و دشمنان تلاش داشتند با بهره‌گیری از ناآرامی‌ها و فشارهای اقتصادی و فرهنگی، زمینه تضعیف انسجام اجتماعی و آسیب به اقتدار جمهوری اسلامی ایران را فراهم کنند.

او افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و تحولات پس‌ازآن، بسیاری تصور می‌کردند ایران در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار آسیب جدی خواهد شد اما ملت ایران باروحیه‌ای مثال‌زدنی، پویایی اجتماعی و نشاط ملی را بار دیگر احیا کردند و همین موضوع موجب شد از شهریورماه شاهد بازگشت شکوفایی در بخش‌های مختلف به‌ویژه حوزه گردشگری باشیم.

آبیان با اشاره به جایگاه ملی اصفهان در عرصه گردشگری کشور، تصریح کرد: در نشست فصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با حضور وزیر، معاونان ستادی و مدیران کل استان‌ها، شخص وزیر از عملکرد اصفهان و اقدامات خلاقانه صورت گرفته در استان تقدیر کرد و این موضوع حاصل تدبیر استاندار اصفهان، انسجام مدیریتی و همراهی مجموعه مدیران استان است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: امروز اصفهان در بسیاری از شاخص‌های حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در سطح کشور پیشتاز است و این جایگاه نتیجه مدیریت میدانی، همدلی دستگاه‌ها و حضور شبانه‌روزی مدیران در عرصه تصمیم‌گیری و اجرا است.

او با اشاره به نقش مردم اصفهان در حفظ پویایی اجتماعی استان، گفت: حضور حماسی و گسترده مردم اصفهان در شب‌ها و استمرار نشاط اجتماعی در سطح شهر، ظرفیتی بزرگ برای توسعه گردشگری شبانه به شمار می‌رود و در کمتر نقطه‌ای از کشور چنین انسجام اجتماعی و مشارکت مردمی مشاهده‌شده است.

آبیان با بیان اینکه اصفهان یکی از مهم‌ترین برندهای گردشگری ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود، اظهار کرد: حفظ برند جهانی اصفهان نیازمند برنامه‌ریزی جدی و حمایت همه‌جانبه از فعالان حوزه گردشگری و صنایع‌دستی است.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به خسارات واردشده به حوزه گردشگری استان افزود: برآوردها نشان می‌دهد تأسیسات گردشگری اصفهان حدود ۸.۵ همت خسارت غیرمستقیم ناشی از کاهش تقاضا و رکود بازار متحمل شده‌اند و همچنین بیش از ۱۰ میلیارد تومان خسارت مستقیم به تعدادی از تأسیسات گردشگری وارد شده است.

او ادامه داد: باوجوداین شرایط، مدیریت استان با رویکردی فعالانه و آینده‌نگر، برنامه‌های متعددی برای خروج گردشگری اصفهان از رکود طراحی و اجرا کرده است.

آبیان با اشاره به اجرای طرح ویژه رونق گردشگری اصفهان بیان کرد: به ابتکار استاندار اصفهان، طرح «نصف جهان با نصف بها» در استان اجرایی شد که بعدها با دستور وزیر میراث‌فرهنگی به‌عنوان الگویی ملی موردتوجه قرار گرفت.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: این طرح توانست در مدت کوتاهی میزان استقبال گردشگران را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد و در برخی بخش‌ها رشد تقاضا از کمتر از پنج درصد به بیش از ۵۰ درصد رسید.

او گفت: در قالب این برنامه، بدون صرف هزینه مستقیم از منابع دولتی، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان ظرفیت تبلیغاتی و حمایتی برای معرفی گردشگری اصفهان ایجاد شد و تنها در تهران بیش از ۸۰ بیلبورد تبلیغاتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری اصفهان نصب شد.

آبیان با تأکید بر ضرورت استمرار رویدادهای فرهنگی و هنری در اصفهان، تصریح کرد: برگزاری رویدادهایی همچون «پنجشنبه‌های هنر اصفهان» می‌تواند بهانه‌ای برای حضور مردم، رونق‌بخشی به گذرهای صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد گردشگری شهری باشد. احیای شب‌های زنده اصفهان نیز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه گردشگری استان است و بر این باور هستیم که حضور مردم در فضاهای شهری نه‌تنها تهدید نیست بلکه عامل ایجاد امنیت و پویایی اجتماعی محسوب می‌شود. توسعه گردشگری شبانه، فعال‌سازی گذرهای فرهنگی و صنایع‌دستی، برگزاری رویدادهای هنری و افزایش ساعات فعالیت مراکز گردشگری می‌تواند نقش مهمی در بازگشت رونق اقتصادی به بدنه گردشگری و صنایع‌دستی اصفهان ایفا کند.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به همکاری گسترده فعالان بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: هتلداران اصفهان باوجود آسیب‌های اقتصادی، همکاری گسترده‌ای با برنامه‌های حمایتی استان داشته‌اند و تعدادی از هتل‌های استان تا ۸۰ درصد تخفیف برای برخی گروه‌های هدف در نظر گرفته‌اند.

او همچنین از طراحی کارت سفر ویژه اصفهان خبر داد و تأکید کرد: در ادامه بسته‌های تشویقی سفر، طرح کارت سفر اصفهان با همکاری بانک دی در حال نهایی شدن است که بر اساس آن تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات سفر برای گردشگران پیش‌بینی‌شده است. این طرح می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریک تقاضای سفر به اصفهان تبدیل شود و اجرای آن در کنار رویدادهای فرهنگی، هنری و گردشگری، زمینه دمیدن روحی تازه در کالبد گردشگری اصفهان را فراهم خواهد کرد.

آبیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه شاخه‌های جدید گردشگری در اصفهان گفت: گردشگری خوراک، گردشگری غذا، گردشگری ورزشی و گردشگری ماجراجویانه از جمله محورهایی است که برای تنوع‌بخشی به سبد گردشگری اصفهان در دستور کار قرارگرفته است. تمام ظرفیت‌های استان برای بازگشت رونق به گردشگری، صنایع‌دستی و اقتصاد فرهنگی اصفهان بسیج شده و با استمرار همدلی میان دستگاه‌ها، فعالان بخش خصوصی و مردم، آینده روشنی پیش روی گردشگری اصفهان قرار دارد.

