بهگزارش خبرنگار میراثآریا، احمد فتحی رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نجفآباد، امروز ۲۳ اردیبهشتماه، گفت: امروز و به همت اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نجفآباد و با حضور فرماندار ویژه نجفآباد، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری، جمعی از مدیران و روسای ادارات دولتی شهرستان و همچنین جمعی از فعالان حوزه صنایعدستی نجفآباد در محل خانه تاریخی لطفی این شهرستان، نمایشگاه صنایعدستی و مشاغل خانگی نجفآباد برگزار شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان نجفآباد ادامه داد: این نمایشگاه با مشارکت ۱۵ نفر از فعالان حوزه صنایعدستی و مشاغل خانگی تحت پوشش اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان، اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی، اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی، اداره بهزیستی و اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان بهمنظور ارائه توانمندیها و تولیدات این هنرمندان برگزار شد.
فتحی افزود: در حاشیه برگزاری آیین افتتاح این نمایشگاه، هنرمندان مسائلی همچون لزوم ایجاد بازارچههای دائمی، افزایش تسهیلات بانکی، بیمه، گرانی مواد اولیه، نابسامانیهای ناشی از جنگ، سختگیری بانکها در پرداخت تسهیلات و دیگر مشکلات خود را با فرماندار و مدیران حاضر مطرح کردند و علاوه بر بررسی این موارد مقرر شد تا بنیاد برکت شرایط استفاده این هنرمندان از تسهیلات مرتبط را فراهم آورد.
