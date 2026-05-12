به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز ۲۲ اردیبهشت‌ماه و با حضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، ایوب درویشی معاون سیاسی اجتماعی استاندار، امیر کرم‌زاده مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران دستگاه‌های دولتی و خصوصی دانش‌بنیان در زمینه هوش مصنوعی، نشستی با موضوع بررسی راهکارهای توسعه و رونق گردشگری استان اصفهان با کمک از هوش مصنوعی در محل سالن جلسات دانش آموزان شهید دبستان میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بررسی شد.

استاندار اصفهان در نشست بررسی راهکارهای توسعه و رونق گردشگری استان اصفهان با کمک از هوش مصنوعی گفت: امروزه استفاده از هوش مصنوعی تنها یک ابزار نیست، بلکه ضرورت است و قصد داریم تا با استفاده از این ابزار جهانی، به رونق و توسعه گردشگری در استان اصفهان کمک کنیم که در این راه شرکت‌های دانش بنیان فعال در این زمینه می‌توانند کمک شایانی به بهره‌برداری هر چه بهتر از این ابزار کنند.

