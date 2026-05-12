بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امروز ۲۲ اردیبهشتماه و با حضور مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان، ایوب درویشی معاون سیاسی اجتماعی استاندار، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان و جمعی از مدیران دستگاههای دولتی و خصوصی دانشبنیان در زمینه هوش مصنوعی، نشستی با موضوع بررسی راهکارهای توسعه و رونق گردشگری استان اصفهان با کمک از هوش مصنوعی در محل سالن جلسات دانش آموزان شهید دبستان میناب ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بررسی شد.
استاندار اصفهان در نشست بررسی راهکارهای توسعه و رونق گردشگری استان اصفهان با کمک از هوش مصنوعی گفت: امروزه استفاده از هوش مصنوعی تنها یک ابزار نیست، بلکه ضرورت است و قصد داریم تا با استفاده از این ابزار جهانی، به رونق و توسعه گردشگری در استان اصفهان کمک کنیم که در این راه شرکتهای دانش بنیان فعال در این زمینه میتوانند کمک شایانی به بهرهبرداری هر چه بهتر از این ابزار کنند.
انتهای پیام/
نظر شما