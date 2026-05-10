قطار گردشگری؛ راه تازه رسیدن به نصف جهان

داوود آبیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در یادداشتی نوشت: در دنیای امروز، توسعه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه فراهم‌سازی مسیرهای دسترسی آسان، ایمن و متنوع نیز از ارکان اصلی رونق این صنعت به شمار می‌آید. در شرایطی که به دلایل مختلف، پروازها به مقصد اصفهان با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند، نباید چنین برداشت شود که جریان ورود گردشگران به این استان نیز متوقف خواهد شد. واقعیت این است که نبود پرواز به معنی نبود گردشگر نیست؛ بلکه در چنین شرایطی لازم است مسیرهای جایگزین و مکمل برای سفر به اصفهان بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و فعال شوند.

در این میان، حمل‌ونقل ریلی می‌تواند یکی از مهم‌ترین، مطمئن‌ترین و مؤثرترین گزینه‌ها برای جبران محدودیت‌های موجود در بخش هوایی باشد. شبکه گسترده راه‌آهن کشور این امکان را فراهم می‌کند که مسافران از نقاط مختلف ایران با هزینه‌ای مناسب، امنیت بالا، آسایش بیشتر و تجربه‌ای متفاوت به مقصد اصفهان سفر کنند. سفر با قطار، علاوه بر صرفه اقتصادی، برای بسیاری از خانواده‌ها، گروه‌های گردشگری و حتی گردشگران حرفه‌ای، گزینه‌ای جذاب، قابل اعتماد و قابل برنامه‌ریزی به شمار می‌رود. از همین رو، راه‌اندازی قطارهای گردشگری می‌تواند نقش قابل توجهی در تقویت جریان سفر به این استان ایفا کند و بخشی از کمبودهای ناشی از محدودیت‌های پروازی را پوشش دهد.

اصفهان به عنوان یکی از مهم‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و محبوب‌ترین مقاصد گردشگری ایران، دارای مجموعه‌ای کم‌نظیر از آثار تاریخی، فرهنگی، هنری و طبیعی است. میدان نقش‌جهان، پل‌های تاریخی، مسجدها و بناهای ارزشمند، محله‌های کهن، صنایع‌دستی فاخر، هنرهای سنتی و فرهنگ غنی این شهر، سال‌هاست که اصفهان را در جایگاه یکی از کانون‌های اصلی گردشگری کشور قرار داده است. این شهر نه فقط برای گردشگران داخلی، بلکه برای گردشگران خارجی نیز همواره مقصدی الهام‌بخش و پرجاذبه بوده است. بنابراین، فراهم کردن مسیرهای دسترسی آسان، متنوع و پایدار، نقشی تعیین‌کننده در حفظ و افزایش تعداد گردشگران ورودی به اصفهان خواهد داشت.

راه‌اندازی قطار گردشگری علاوه بر آنکه دسترسی به این مقصد ارزشمند را تسهیل می‌کند، می‌تواند خود به عنوان بخشی از تجربه سفر نیز مطرح شود. سفر ریلی فرصتی است تا گردشگران در فضایی آرام، ایمن و متفاوت، از مسیر سفر لذت ببرند و از شتاب و خستگی رایج در برخی شیوه‌های دیگر جابه‌جایی فاصله بگیرند. اگر این نوع سفر با برنامه‌ریزی مناسب همراه شود، می‌توان خدمات متنوعی از جمله معرفی جاذبه‌های مسیر، ارائه بسته‌های گردشگری، برنامه‌های فرهنگی، پذیرایی مناسب و هماهنگی برای بازدیدهای هدفمند پس از ورود به مقصد را نیز به آن افزود. در چنین حالتی، قطار تنها وسیله‌ای برای رسیدن نخواهد بود، بلکه بخشی از جذابیت خود سفر را شکل خواهد داد. در بسیاری از کشورهای جهان نیز گردشگری ریلی به عنوان یکی از شیوه‌های محبوب، خاطره‌ساز و پرطرفدار سفر شناخته می‌شود و تجربه‌ای متفاوت و متمایز برای گردشگران فراهم می‌آورد.

از سوی دیگر، توسعه گردشگری ریلی می‌تواند به توزیع متوازن‌تر سفر در کشور نیز کمک کند. زمانی که تنها بخشی از ظرفیت حمل‌ونقل بر دوش بخش هوایی باشد، با بروز هرگونه محدودیت، جریان سفر با اختلال مواجه می‌شود، اما وقتی شبکه ریلی به عنوان یک بازوی مکمل و فعال وارد میدان شود، امکان حفظ پویایی گردشگری و تداوم سفرها فراهم خواهد شد. این رویکرد نه‌تنها به نفع گردشگران است، بلکه برای فعالان صنعت گردشگری، هتلداران، دفاتر خدمات مسافرتی، راهنمایان تور، بازار صنایع‌دستی و مجموعه‌های فرهنگی نیز دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

در گام نخست، هدف ما جذب گردشگران از اقصی نقاط کشور از طریق شبکه ریلی و تعریف تورهای منظم، هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده به مقصد اصفهان است. همکاری مؤثر میان دفاتر خدمات مسافرتی، فعالان گردشگری، هتل‌ها، مجموعه راه‌آهن و نهادهای مرتبط می‌تواند زمینه طراحی بسته‌های سفر متنوع، جذاب و مقرون‌به‌صرفه را فراهم کند. این بسته‌ها می‌توانند متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب، از خانواده‌ها و دانشجویان گرفته تا گردشگران فرهنگی، تورهای تخصصی و سفرهای مناسبتی، طراحی شوند. در گام‌های بعدی نیز می‌توان با توسعه این ظرفیت‌ها، برنامه‌ریزی برای جذب گردشگران از کشورهای همسایه و منطقه را از طریق مسیرهای ریلی و ترکیبی دنبال کرد؛ مسیری که در صورت برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به افزایش سهم اصفهان از بازار گردشگری منطقه کمک کند.

