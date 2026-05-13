بهگزارش خبرنگار میراثآریا، علیرضا عبداللهزاده رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان امروز ۲۳ اردیبهشتماه، گفت: میراثفرهنگی، پاسداشت گذشتهها و ریشهها است و با این شعار ما امسال به استقبال هفته میراثفرهنگی رفتهایم که شامل اجرای برنامههای متنوعی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان ادامه داد: از روز ۲۳ اردیبهشتماه بهعنوان نخستین برنامه، نمایشگاه طراحی و نقاشی تلفیق نور و سایه خانه بروجردی برپا خواهد شد که تا روز جمعه ۲۵ اردیبهشتماه ادامه دارد.
او افزود: نمایشگاه اسناد مردمشناسی، نمایشگاه عکسهای قدیمی ابنیه تاریخی شهرستان کاشان در خانه تاریخی بروجردی، نکوداشت فردوسی با مشارکت شهر کتاب کاشان همراه با نقالی و غرفههای میراثفرهنگی و کودک، برگزاری کارگاههای تخصصی مرمت و معماری، کارگاه آموزش عکاسی از ابنیه تاریخی بخشی از برنامههای برنامهریزیشده برای نکوداشت هفته میراثفرهنگی است.
عبدالله زاده آیین پاسداشت روز جهانی موزه و میراثفرهنگی را از مهمترین برنامههای این هفته دانست و تصریح کرد: بهمنظور تکریم و تجلیل از استاد اکبر حلی از معماران و مرمتگران برجسته و نامی کشور، روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت مراسمی با حضور مسئولین، هنرمندان و پیشکسوتان عرصههای مختلف میراثفرهنگی در خانه تاریخی بروجردی برگزار خواهد شد که طی آیینی از سردیس این استاد برجسته در محوطه مقابل خانههای تاریخی رونمایی میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کاشان، برگزاری تور روستاگردی را بهعنوان حسن ختام برنامههای این روز اعلام و تأکید کرد: بهمنظور معرفی ظرفیتهای میراث روستایی، تور بازدید از روستاهای محور مرق، برزآباد، کمالالملک و نشلج روز جمعه اول خردادماه برگزار خواهد شد.
