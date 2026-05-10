بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۲۰ اردیبهشتماه، با اشاره به برنامهریزیها و اجرای نخستین قطار گردشگری ویژه آئین گلابگیری کاشان، گفت: این رویداد بهمنظور تحقق شعار «اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران» و باهدف توسعه گردشگری ریلی، معرفی ظرفیتهای فرهنگی و آیینی استان و تسهیل سفر گردشگران برگزار میشود.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به استقبال روزافزون گردشگران از سفرهای تجربه محور، ادامه داد: قطار گردشگری گلابگیری کاشان فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبههای منحصربهفرد مناطق کویری و آیینهای سنتی استان اصفهان است و میتواند نقش مهمی در رونق سفرهای داخلی و افزایش ماندگاری گردشگران داشته باشد.
آبیان افزود: در این برنامه، گردشگران ضمن سفر ریلی ایمن و جذاب، از آیین سنتی گلابگیری در منطقه کاشان و قمصر بازدید کرده و با ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و صنایعدستی این منطقه آشنا خواهند شد.
او با تأکید بر اهمیت همکاری بین بخشی در توسعه گردشگری، تصریح کرد: اجرای این قطار گردشگری با همکاری ادارهکل راهآهن، دفاتر خدمات مسافرتی و مجموعه مدیریت شهری انجامشده و تلاش داریم این مسیر بهصورت منظم و در قالب بستههای متنوع گردشگری ادامه یابد.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه نخستین حرکت این قطار گردشگری در روزهای پایانی هفته پیش روی انجام خواهد شد، تأکید کرد: توسعه گردشگری ریلی یکی از محورهای مهم برنامهریزیهای معاونت گردشگری استان اصفهان است و امیدواریم با اجرای اینگونه برنامهها، جایگاه اصفهان بهعنوان «پایتخت گردشگری کویری ایران» بیشازپیش تثبیت شود.
