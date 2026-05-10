۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶

اولین قطار گردشگری ویژه گلاب‌گیری راهی کاشان می‌شود

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از راه‌اندازی اولین قطار گردشگری ویژه گلاب‌گیری به سمت کاشان باهدف تثبیت عنوان «اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران» در استان اصفهان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان امروز ۲۰ اردیبهشت‌ماه، با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها و اجرای نخستین قطار گردشگری ویژه آئین گلاب‌گیری کاشان، گفت: این رویداد به‌منظور تحقق شعار «اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران» و باهدف توسعه گردشگری ریلی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی استان و تسهیل سفر گردشگران برگزار می‌شود.

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به استقبال روزافزون گردشگران از سفرهای تجربه محور، ادامه داد: قطار گردشگری گلاب‌گیری کاشان فرصتی ارزشمند برای معرفی جاذبه‌های منحصربه‌فرد مناطق کویری و آیین‌های سنتی استان اصفهان است و می‌تواند نقش مهمی در رونق سفرهای داخلی و افزایش ماندگاری گردشگران داشته باشد.

آبیان افزود: در این برنامه، گردشگران ضمن سفر ریلی ایمن و جذاب، از آیین سنتی گلاب‌گیری در منطقه کاشان و قمصر بازدید کرده و با ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و صنایع‌دستی این منطقه آشنا خواهند شد. 

او با تأکید بر اهمیت همکاری بین بخشی در توسعه گردشگری، تصریح کرد: اجرای این قطار گردشگری با همکاری اداره‌کل راه‌آهن، دفاتر خدمات مسافرتی و مجموعه مدیریت شهری انجام‌شده و تلاش داریم این مسیر به‌صورت منظم و در قالب بسته‌های متنوع گردشگری ادامه یابد. 

معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه نخستین حرکت این قطار گردشگری در روزهای پایانی هفته پیش روی انجام خواهد شد، تأکید کرد: توسعه گردشگری ریلی یکی از محورهای مهم برنامه‌ریزی‌های معاونت گردشگری استان اصفهان است و امیدواریم با اجرای این‌گونه برنامه‌ها، جایگاه اصفهان به‌عنوان «پایتخت گردشگری کویری ایران» بیش‌ازپیش تثبیت شود.

سعید احمدی
دبیر مهدی نورعلی

