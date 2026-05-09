بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۹ اردیبهشتماه، گفت: در روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشتماه، روستای مصر در شهرستان خوروبیابانک که بهعنوان کاندید ثبت جهانی معرفیشده است، میزبان جشنوارهای زیبا و سنتی به مناسبت برداشت محصول سیر بود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: این مراسم با حضور مردم روستا، کشاورزان منطقه، گردشگران و جمعی از مسئولان محلی و استانی برگزار شد و جلوهای از همدلی، تلاش و شور زندگی در دل کویر را به نمایش گذاشت.
کرمزاده افزود: این جشنواره باهدف معرفی ظرفیتهای کشاورزی و فرهنگی منطقه، ترویج محصولات ارگانیک و حمایت از اقتصاد محلی برگزار شد. شرکتکنندگان در فضایی شاد و صمیمی، ضمن برداشت سیر از مزارع، به اجرای آیینهای سنتی، موسیقی محلی و عرضه محصولات بومی پرداختند.
گفتنی است در پایان این مراسم، از کشاورزان و فعالان نمونه بخش کشاورزی با اهدای لوح سپاس و هدیه تجلیل شد و میهمانان از نمایشگاه محصولات محلی، سوغات و غذاهای سنتی منطقه بازدید کردند.
انتهای پیام/
نظر شما