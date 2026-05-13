به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسعود نیک آیین دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری امروز ۲۳ اردیبهشت‌ماه در نشست هم‌اندیشی به‌منظور برگزاری رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان که با حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، نماینده دانشگاه هنر، نماینده اتحادیه صنایع‌دستی و فعالان حوزه فرهنگی و هنری اصفهان در تالار اشرف استانداری اصفهان برگزاری شد، گفت: این رویداد با محوریت حمایت از هنرمندان، رونق صنایع‌دستی، توسعه گردشگری فرهنگی و ایجاد نشاط اجتماعی در قلب بافت تاریخی اصفهان برگزار می‌شود.

دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری، با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان در شرایط کنونی، ادامه داد: دغدغه اصلی استاندار اصفهان این است که حوزه‌های گردشگری، فرهنگ و صنایع‌دستی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی مغفول نماند و بتوان از ظرفیت این بخش‌ها برای ارتقای سواد عاطفی جامعه و افزایش امید اجتماعی بهره گرفت.

نیک آیین با اشاره به ظرفیت‌های گذر صنایع‌دستی اصفهان، افزود: گذر صنایع‌دستی در یکی از راهبردی‌ترین نقاط شهر اصفهان و در قلب بافت تاریخی، در مجاورت کاخ هشت‌بهشت و مجموعه تاریخی دولت‌خانه صفوی قرارگرفته و ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین کانون‌های رویداد محور گردشگری فرهنگی کشور تبدیل شود.

او با بیان اینکه افتتاح گذر صنایع‌دستی با استقبال مطلوبی همراه بوده است، تصریح کرد: باوجود آغاز موفق این مجموعه، لازم است همه دستگاه‌ها، متولیان فرهنگی، هنری و گردشگری در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوان از این ظرفیت ارزشمند برای تعریف رویدادهای مستمر و اثرگذار استفاده کرد.

دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری، از آغاز رسمی رویداد پنجشنبه‌های هنر اصفهان از ۳۱ اردیبهشت‌ماه خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت حمایت از تولیدکنندگان هنر، صنایع‌دستی و خلاقیت‌های فرهنگی اصفهان آغاز خواهد شد و هر پنجشنبه از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۱ شب، یک رویداد تخصصی با محوریت یکی از شاخه‌های هنر و خلاقیت در گذر صنایع‌دستی برگزار می‌شود.

نیک آیین ادامه داد: هدف‌گذاری اصلی این رویداد، حمایت از هنرمندان، ایجاد نشاط اجتماعی، ارتقای روحیه عمومی جامعه و تقویت اقتصاد هنر در اصفهان است و در این مسیر همه دستگاه‌ها ازجمله اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، دانشگاه هنر، اتحادیه صنایع‌دستی و اداره‌کل بهزیستی پای‌کار آمده‌اند.

او با اشاره به حضور هنرمندان صنایع‌دستی تحت پوشش بهزیستی در این رویداد، ادامه داد: بخشی از غرفه‌های این رویداد به‌صورت کارگاه‌های آموزشی زنده و عرضه مستقیم آثار هنرمندان صنایع‌دستی برپا می‌شود و هنرمندان مددجوی بهزیستی که آثار فاخر و ارزشمند تولید می‌کنند نیز با هماهنگی اتحادیه صنایع‌دستی در این رویداد حضور خواهند داشت.

دستیار ویژه استاندار اصفهان در امور گردشگری افزود: هنگامی‌که از پنجشنبه‌های هنر اصفهان سخن می‌گوییم، منظور صرفاً صنایع‌دستی نیست؛ هرچند صنایع‌دستی اوج خلاقیت هنری اصفهان محسوب می‌شود، اما این رویداد می‌تواند سایر هنرهای آمیخته با خلاقیت همچون هنر آشپزی، شیرینی‌پزی، نوشیدنی‌های سنتی و دیگر جلوه‌های فرهنگی را نیز در برگیرد. امروز در بسیاری از کشورهای جهان، جشنواره‌ها و فستیوال‌های تخصصی حول موضوعاتی مانند چای، شیرینی، نوشیدنی‌ها و محصولات بومی برگزار می‌شود و همین رویدادها به بستری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی تبدیل‌شده است.

نیک آئین تأکید کرد: در کشوری زندگی می‌کنیم که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان زعفران، خرما، چای و انواع شیرینی‌های سنتی در جهان است و در کنار آن از تمدنی چند هزارساله و تنوع گسترده فرهنگی برخورداریم؛ بنابراین باید بتوانیم با استفاده از این ظرفیت‌ها، رویدادهای خلاقانه و اثرگذار تعریف کنیم. اصفهان با پشتوانه تمدنی، فرهنگی و هنری خود می‌تواند به قطب رویدادهای فرهنگی و هنری کشور تبدیل شود و پنجشنبه‌های هنر اصفهان نیز با همین نگاه طراحی‌شده است تا هر هفته به یک‌رشته هنری، یک ظرفیت بومی یا یک موضوع فرهنگی اختصاص یابد.

