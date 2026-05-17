به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ 1405 و در نشست برنامه‌ریزی مراسم بزرگداشت سوم خرداد و رونمایی از لوح ثبتی معجزه الهی دشت مهیار که با حضور مسئولان استان، فعالان فرهنگی و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار شد، گفت: با ثبت میراث معنوی معجزه الهی دشت مهیار و برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای ملی در این منطقه، دشت مهیار ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از محورهای مهم گردشگری مقاومت در کشور را دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: امنیت، هویت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری شهدا و ایثارگرانی است که برای پاسداری از ارزش‌های انسانی، شرافت و دین مبین اسلام از جان خود گذشتند و این فرهنگ ایثار و شهادت باید برای نسل‌های آینده به‌درستی روایت و تبیین شود.

کرم‌زاده با اشاره به نقش مردم ایران در دفاع از کشور افزود: در سال‌های دفاع مقدس مردم ایران باروحیه‌ای کم‌نظیر درصحنه حضور یافتند و همین روحیه سبب شد که ایران اسلامی باوجود همه فشارها و تهدیدها، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه دهد. علاقه عمیق مردم به سرزمین و فرهنگ خود موضوعی است که حتی در سطح جهانی نیز موردتوجه قرارگرفته و ریشه در تمدن و پیشینه چند هزارساله ایران دارد.

او با اشاره به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی در طول تاریخ تصریح کرد: بسیاری از بناهای تاریخی ایران حتی در جنگ‌ها و تهاجمات مختلف در طول تاریخ از آسیب مصون مانده‌اند، اما در برخی مقاطع دشمنان با اقدامات غیرانسانی دست به جنایت‌های جنگی زده‌اند که باید این واقعیت‌ها برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به واقعه دشت مهیار گفت: آنچه در دشت مهیار رخ داد از سوی بسیاری از راویان و شاهدان به‌عنوان یک معجزه الهی توصیف‌شده است. در آن عملیات دشمن با تجهیزات گسترده و پشتیبانی سنگین وارد میدان شد و حتی بنا بر اذعان خود آنان ده‌ها هواپیما برای پشتیبانی عملیات به کار گرفته‌شده بود، اما درنهایت همه برنامه‌های پیچیده آنان با شکست مواجه شد.

کرم‌زاده ادامه داد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از ناکامی این عملیات، تعدادی از ژنرال‌ها و افسران ارشد اطلاعاتی و امنیتی دشمن از سمت‌های خود برکنار شدند. این اتفاق نمونه‌ای از ناکامی‌های پی‌درپی دشمنان در برابر اراده ملت ایران و نیروهای مدافع کشور بود.

او با بیان اینکه این رخدادها بخشی از حافظه تاریخی و هویتی ملت ایران محسوب می‌شود، تصریح کرد: ثبت معجزه الهی دشت مهیار در فهرست میراث معنوی کشور اقدامی مهم در راستای حفظ این روایت تاریخی است. همچنین در حوزه گردشگری نیز این ظرفیت وجود دارد که دشت مهیار به‌عنوان یکی از محورهای گردشگری مقاومت در استان معرفی و تقویت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان افزود: رویدادهای مرتبط با دشت مهیار می‌تواند علاوه بر تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مسیر جدید گردشگری موضوعی در استان باشد. گردشگری مقاومت یکی از شاخه‌های مهم گردشگری فرهنگی است که در بسیاری از کشورها نیز موردتوجه قرارگرفته و ایران با توجه به تجربه دفاع مقدس ظرفیت‌های گسترده‌ای در این حوزه دارد.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه گفت: معاونت میراث‌فرهنگی برای ثبت میراث معنوی این واقعه تلاش‌های ارزشمندی انجام داده و در ادامه نیز معاونت گردشگری باید با همکاری دستگاه‌های مختلف زمینه برگزاری رویدادهای منظم و برنامه‌های فرهنگی در این منطقه را فراهم کند تا دشت مهیار به مقصدی شناخته‌شده در حوزه گردشگری مقاومت تبدیل شود.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای مراسم سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر بیان کرد: این مراسم باید با مشارکت گسترده دستگاه‌های مختلف برگزار شود تا علاوه بر پاسداشت این پیروزی تاریخی، ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه نیز معرفی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان پیشنهاد داد در این برنامه می‌توان از ظرفیت اقوام، عشایر، گروه‌های فرهنگی و هنری، ورزش‌های سنتی و آیین‌های بومی بهره گرفت. برپایی سیاه‌چادرهای عشایری، عرضه غذاها و نان‌های محلی، معرفی سوغات منطقه و اجرای برنامه‌های حماسی و فرهنگی می‌تواند فضای رویداد را به یک تجربه فرهنگی و گردشگری تبدیل کند.

کرم‌زاده ادامه داد: حضور چهره‌های فرهنگی، مداحان و راویان دفاع مقدس نیز می‌تواند به روایتگری دقیق وقایع تاریخی کمک کند و نسل جوان را با این بخش از تاریخ معاصر کشور آشنا سازد.

او با تأکید بر نقش رسانه‌ها در معرفی این رویداد گفت: پوشش رسانه‌ای مناسب و حتی پخش مستقیم این برنامه از رسانه ملی می‌تواند به معرفی گسترده این ظرفیت در سطح کشور کمک کند و دشت مهیار را به‌عنوان یک نماد از مقاومت و پیروزی در افکار عمومی تثبیت کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به‌ضرورت مشارکت عمومی در این برنامه‌ها افزود: برنامه‌ریزی برای حضور مردم از شهرهای مختلف و حتی استان‌های دیگر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به برگزاری باشکوه این مراسم کمک کند و زمینه حضور گسترده علاقه‌مندان را فراهم سازد.

کرم‌زاده همچنین بر اهمیت جذب نسل جوان و نوجوان به این رویدادها تأکید کرد و گفت: طراحی برنامه‌های متنوع فرهنگی، تولید محتواهای چندرسانه‌ای، کلیپ‌ها و آثار هنری می‌تواند به انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جدید کمک کند و این فرهنگ را در جامعه تداوم بخشد.

او تأکید کرد: توسعه گردشگری مقاومت علاوه بر تقویت هویت ملی و فرهنگی، می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوامع محلی نیز باشد و دشت مهیار ظرفیت آن را دارد که در سال‌های آینده به یکی از نقاط شاخص گردشگری موضوعی در کشور تبدیل شود.

