به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مجتبی سعادتیان روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم غبارروبی گلزار شهدای زاهدان بیان کرد: آغاز هفته میراث‌فرهنگی با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، نشانه‌ای از پیوند عمیق پاسداشت هویت تاریخی، فرهنگی و ملی با فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: شهدا سرمایه‌های معنوی این سرزمین هستند و حضور امروز همکاران اداره‌کل در گلزار شهدای زاهدان، تجدید میثاقی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های والای دفاع از میهن به شمار می‌رود.

او در ادامه گفت: هفته میراث‌فرهنگی فرصتی برای یادآوری نقش میراث‌داران در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و این مسیر، بدون اتکا به فرهنگ ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری به ثمر نخواهد نشست.

در پایان این آیین، حاضران با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

انتهای پیام/