۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۱۹

میز ارتباطات مردمی میراث‌فرهنگی در مصلی نماز جمعه زابل برگزار شد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل از برگزاری میز ارتباطات مردمی این اداره در محل مصلی المهدی(عج) این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این میز خدمت که روز گذشته همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق اثر بی‌نظیر شاهنامه و با حضور کارکنان اداره میراث‌فرهنگی زابل با برنامه‌ریزی ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان برپا شد به سئوالات نمازگزاران در مسائلی که مربوط به حوزه خدمتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بود پاسخ‌ها و راهنمایی لازم ارائه شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز دقایقی در محل میز ارتباطات مردمی این اداره شرکت کرده و ضمن شنیدن گزارش عملکرد مختصر، از اقدام ارزشمند میراث فرهنگی در پاسخگویی بی واسطه به شهروندان قدردانی و خواستار تداوم این روند شد.

او ادامه داد: همچنین به مناسبت پاسداشت مقام فردوسی حکیم، از خانواده شاعر مرحوم منصوری که به زیبایی شاهنامه را به زبان سیستانی برگردانده بود در نماز جمعه شهرستان توسط این اداره و کتابخانه‌های عمومی شهرستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر مهدی ارجمند

