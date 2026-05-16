به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405، با اعلام این خبر اظهار کرد: در این میز خدمت که روز گذشته همزمان با روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خالق اثر بی‌نظیر شاهنامه و با حضور کارکنان اداره میراث‌فرهنگی زابل با برنامه‌ریزی ستاد اقامه نماز جمعه شهرستان برپا شد به سئوالات نمازگزاران در مسائلی که مربوط به حوزه خدمتی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بود پاسخ‌ها و راهنمایی لازم ارائه شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زابل افزود: فداحسین مالکی نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی نیز دقایقی در محل میز ارتباطات مردمی این اداره شرکت کرده و ضمن شنیدن گزارش عملکرد مختصر، از اقدام ارزشمند میراث فرهنگی در پاسخگویی بی واسطه به شهروندان قدردانی و خواستار تداوم این روند شد.

او ادامه داد: همچنین به مناسبت پاسداشت مقام فردوسی حکیم، از خانواده شاعر مرحوم منصوری که به زیبایی شاهنامه را به زبان سیستانی برگردانده بود در نماز جمعه شهرستان توسط این اداره و کتابخانه‌های عمومی شهرستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

