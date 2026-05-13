به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، محمدنبی یزدانی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه اظهار کرد: در حال حاضر ۹ صندوق خرد زنان روستایی در این شهرستان فعال است که از این تعداد هفت صندوق موفق به دریافت تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید شدهاند.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فنوج افزود: مجموع تسهیلات پرداختشده به این صندوقها ۸۳۰ میلیون تومان با سود چهار درصد بوده که در زمینههایی مانند سوزندوزی، کشاورزی و دامداری هزینه شده است.
او ادامه داد: در حوزه مشاغل خانگی نیز ۶ متقاضی موفق به دریافت تسهیلاتی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان شدهاند و ۵ متقاضی دیگر برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شدند.
مدیر جهاد کشاورزی فنوج با اشاره به فعالیت ۱۸ تسهیلگر زن روستایی در این شهرستان بیان کرد: برگزاری دورههای آموزشی در حوزههایی نظیر کارآفرینی، فرآوری محصولات خرمایی، ایجاد باغچههای خانگی، کشت گیاهان دارویی و تولید نهال از جمله برنامههای اجرا شده برای ارتقای مهارت و توانمندسازی زنان روستایی است.
او خاطرنشان کرد: ایجاد کارگاههای سوزندوزی، فرآوری محصولات زراعی و باغی و همچنین فرآوری خرما از برنامههای در دست اقدام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برای توسعه اشتغال و حمایت از تولید به شمار میرود.
یزدانی همچنین از فعالیت یک واحد زنبورداری با سرمایهگذاری شخصی حدود ۲ میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد و گفت: پیشبینی میشود این واحد در روزهای آینده حدود یک تن عسل طبیعی تولید و روانه بازار کند.
او تأکید کرد: حمایت از زنان کارآفرین، توسعه مشاغل خرد و تقویت فعالیتهای تولیدی روستایی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و رونق اقتصادی مناطق روستایی دارد.
