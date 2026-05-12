برگزاری چهار دوره آموزشی تخصصی با هدف توسعه گردشگری پایدار در روستای درک

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهناز کوچکزایی روز سهشنبه 22 اردیبهشتماه با اعلام این خبر اظهار کرد: این دورهها که با هدف اصلی نامزدی ثبت جهانی روستای درک و ایجاد اشتغال پایدار طراحی شده بود، با حضور ۶۲ نفر از جوانان و فعالان گردشگری منطقه به صورت جداگانه ویژه آقایان و بانوان برگزار شد.
رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان افزود: دوره «کیفیت خدمات و تجربه گردشگری در اقامتگاههای بومگردی» با تمرکز بر شناخت ویژگیهای یک اقامتگاه استاندارد و تفاوت آن با هتل و ویلا نخستین کارگاه آموزشی بود که برگزار شد که به شرکتکنندگان کمک کرد تا با اصول پذیرش مسافر و استانداردهای میزبانی آشنا شوند.
او در ادامه توضیح داد: در ادامه دو دوره «مدلهای کسبوکار در گردشگری روستایی» و «مبانی اکوتوریسم و گردشگری پایدار» با رویکردی ترکیبی (تئوری و عملی) برگزار شد که در این جلسات، سرفصلهای مهمی مانند تاریخچه گردشگری و انواع آن، اصول اکوتوریسم، تأثیرات زیستمحیطی و نقش ذینفعان مختلف در توسعه گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کوچکزایی خاطرنشان کرد: چهارمین دوره با موضوع «گردشگری الکترونیک» با هدف آشنایی جوانان با زیرساختهای دیجیتال، سیستمهای رزرو آنلاین و بازاریابی الکترونیک طراحی شد تا روستای درک بتواند در فضای دیجیتال نیز حضور فعالی داشته باشد و از فرصتهای شغلی جدید بهرهمند شود.
او در پایان تأکید کرد: این دورهها با عارضهیابی چالشهای منطقه و ارائه گواهینامههای معتبر از سوی اداره کل استان همراه بود و امیدواریم با ارتقای سطح دانش و مهارتهای شرکتکنندگان، زمینهای برای جذب سرمایهگذاران و تبدیل شدن درک به یک قطب گردشگری پیشرو در استان فراهم شود.
