میراث آریا: زرآباد در ساحل مکران و در شهرستان کنارک قرار دارد. در این ناحیه، در فاصله کمی از خط ساحلی دریای عمان، تپه‌های ماسه‌ای ساحلی (رمل‌ها) شکل گرفته‌اند که در برخی نقاط تا چندین کیلومتر در امتداد ساحل کشیده شده‌اند و روستای هدف گردشگری درک نیز در این شهرستان قرار دارد که امسال برای نخستین بار در لیست روستاهای منتخب کشور برای ثبت در فهرست دهکده‌های جهانی سال ۲۰۲۶ قرار گرفته است.

رمل‌های ساحلی زرآباد عمدتاً به دلایلی از جمله رسوبات ماسه‌ای دریایی که توسط امواج و جریان‌های ساحلی به ساحل آورده می‌شوند، بادهای غالب منطقه (به‌ویژه بادهای موسمی و فصلی) که ماسه‌ها را از ساحل به سمت خشکی می‌برند و کمبود پوشش گیاهی که باعث می‌شود ماسه‌ها آزادانه جابه‌جا شوند و تپه‌های ماسه‌ای تشکیل دهند ایجاد شده‌اند و به یک پدیده زیبای گردشگری مبدل و این فرآیند باعث ایجاد تپه‌های ماسه‌ای فعال و نیمه‌فعال شده است.

ویژگی‌های رمل‌ها:

• ارتفاع برخی تپه‌ها به چند متر تا بیش از ۲۰ متر می‌رسد.

• ماسه‌ها ریزدانه و روشن هستند و منشأ دریایی دارند.

• برخی رمل‌ها متحرک هستند و با باد جابه‌جا می‌شوند.

• در بعضی نقاط رمل‌ها تا نزدیکی زمین‌های کشاورزی یا جاده‌ها پیشروی می‌کنند.

اهمیت زیست‌محیطی:

این رمل‌ها چند نقش مهم دارند:

• سد طبیعی در برابر پیشروی دریا

• زیستگاه برخی گیاهان و جانوران ساحلی

• نقش در تعادل رسوبی سواحل مکران

پوشش گیاهی:

در برخی مناطق گونه‌های مقاوم به شوری و خشکی دیده می‌شود مثل:

• گز ساحلی

• اسکنبیل (Haloxylon)

• برخی گیاهان شورپسند

این گیاهان تا حدی به تثبیت ماسه‌ها کمک می‌کنند.

چالش‌ها:

مهم‌ترین مشکلات مرتبط با رمل‌ها در زرآباد عبارتند از:

• حرکت رمل‌ها به سمت اراضی کشاورزی

• مدفون شدن زمین‌های کشاورزی یا راه‌ها

• نیاز به طرح‌های تثبیت شن‌های روان (کاشت گیاهان مقاوم یا مالچ‌پاشی)

ظرفیت گردشگری:

ترکیب ساحل دریای عمان همراه با تپه‌های ماسه‌ای چشم‌انداز خاصی ایجاد کرده که پتانسیل‌هایی نظیر طبیعت‌گردی، آفرود و عکاسی طبیعت را فراهم می‌کند.

اهمیت علمی و محیط زیستی

این رمل‌ها از نظر علمی مهم هستند چون:

• نشان‌دهنده رژیم باد و انتقال رسوب در ساحل هستند.

• در مورفولوژی ساحل نقش دارند.

• بخشی از سامانه رسوبی ساحل مکران محسوب می‌شوند.

• می‌توانند هم حفاظ طبیعی باشند و هم در صورت حرکت زیاد، تهدیدی برای زیرساخت‌ها.



