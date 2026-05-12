به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدعلی سپاهی روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه صنایع‌دستی در اداره فنی و حرفه‌ای واقع در خیابان دانشگاه زاهدان برپا شد و جمعی از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی آثار و محصولات خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زاهدان افزود: این رویداد فرهنگی اقتصادی فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات هنرمندان بومی استان فراهم کرده است و برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

سپاهی تاکید کرد: حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و ایجاد بستر مناسب برای عرضه مستقیم محصولات، نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و حفظ هنرهای سنتی و بومی منطقه دارد.

او ادامه داد: در این نمایشگاه، صنعتگران بومی شهرستان نیز محصولات خود را معرفی و عرضه کردند.

