به گزارش خبرنگار خبرگزاری میراث آریا، عطاءاله اکبری روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه با اشاره به آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر دولت چهاردهم به استان سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: میانگین پیشرفت پروژهها از ۷۵ درصد فراتر رفته اما دستگاههای اجرایی باید در ماههای باقیمانده سرعت تکمیل طرحهای دارای منابع را افزایش دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان هشدار داد: در صورتی که روند اجرای پروژهها شتاب نگیرد، میزان تحقق مصوبات در ارزیابی عملکرد مدیران لحاظ خواهد شد و دستگاهها باید پاسخگوی میزان پیشرفت طرحهای خود باشند.
او با اشاره به ۳۴ مصوبه سفر نخست دولت چهاردهم گفت: وزارت راه و شهرسازی با ۱۶ مصوبه و سهمی معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبار ۳۴ تا ۳۵.۵ هزار میلیارد تومانی، بیشترین مسئولیت را بر عهده دارد.
اکبری ادامه داد: تاکنون ۳۵۰ کیلومتر باند دوم و بزرگراه در استان اجرا شده و میانگین پیشرفت پروژههای این حوزه به ۸۲ درصد رسیده است؛ موضوعی که نشاندهنده تمرکز ویژه بر توسعه زیرساختهای حملونقل در استان است.
راهآهن چابهار- زاهدان در آستانه افتتاح
او با اشاره به پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه راهآهن چابهار- زاهدان، این طرح را در آستانه بهرهبرداری دانست و افزود: وزارت نیرو با تخصیص ۹۱ درصدی اعتبار، به پیشرفت ۶۷ درصدی پروژههای خود رسیده است.
اکبری همچنین عملکرد دستگاههای دیگر را قابل توجه دانست و گفت: وزارت علوم و وزارت بهداشت به ترتیب با ۹۰ و ۸۸ درصد پیشرفت عملکرد مناسبی داشتهاند؛ با این حال سازمان حفاظت محیطزیست با ۳۷ درصد پیشرفت نیازمند بازنگری جدی در روند اجرای طرحها است.
پایش مستمر پروژهها و عبور اشتغال از تعهدات
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تأکید کرد: پایش مستمر پروژهها با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی استان در دستور کار قرار دارد و هیچ طرحی بدون ارزیابی و بازخورد عملکردی باقی نخواهد ماند.
او همچنین از تصویب و ابلاغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرحهای سرمایهگذاری خبر داد و افزود: بیش از ۷۵۰ طرح به شبکه بانکی معرفی شده و ایجاد ۳۵ هزار فرصت شغلی، از تعهد ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفری پیشبینیشده فراتر رفته است.
به طور حتم افتتاح و راهاندازی خطوط ریلی در توسعه و تقویت صنعت گردشگری سیستان و بلوچستان و تردد بیش از پیش مسافران از نقاط مختلف کشور تاثیر بسزایی خواهد داشت.
