حماسه رزمندگی ایرانیان در شاهنامه را امروز در جنگ با آمریکا می بینیم

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، آیتالله سید احمد علمالهدی روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در خطبه دوم نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد با اشاره به سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی اظهار کرد: امروز ۲۵ اردیبهشتماه متعلق به ابوالقاسم فردوسی است؛ این شاعر بزرگ در شاهنامه نمادهای انقلابی را در قالب رزمندگان قوی و نیرومند از ایرانی و ایرانی معرفی کرده است و در مقام تبیین قدرت آنها با استعارات و نکتههای عظیم ادبی و لطایف ذوقی یادآور شده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: آنچه فردوسی از قدرت رزمندگان ایرانی در شاهنامه تبیین کرده است را ما مردم خوشبختانه در قدرت رزمندگان عزیزمان در همین جنگ تحمیلی سوم مشاهده کردیم، این دلاور مردان توانستند یک ابرقدرت روی کره زمین را به زانو درآورند و از مقام ابرقدرتی ساقط کنند.
او افزود: برادران و خواهران امروز ۷۷ روز از این تهاجم دشمن میگذرد و ما اعتقاد داریم که آمریکا شکست خورده است، آیا این حرف ما تنها یک شعار است یا واقعیتی توأم با شعور که صورت گرفته است.
امام جمعه مشهد مقدس تاکید کرد: آمریکا اگر بخواهد جنگ را ادامه بدهد، قطعا شکست بیشتری عاید او میشود، چون امروز قدرت و توان ما با روز اول جنگ خیلی تفاوت دارد، اگرچه ما در روز اول جنگ کمی غافلگیر شدیم اما اکنون رزمندگان ما آمادهتر شدند و مسلما شکست آمریکا از اول بیشتر خواهد بود و کمتر نیست.
امام جمعه مشهد مقدس عامل اصلی شکست آمریکا را توجه و عنایت غیبی امام زمان (عج) دانست و گفت: اگرچه مدیریت داهیانه و فرماندهی حاذقانه رهبر عظیم ما تا به امروز در این جنگ کارساز بود و یا فداکاری رزمندگان ما موثر بود و حضور شما مردم در تجمعات ارزشمند بود اما عامل اصلی که در هر قدمی شکست را برای آمریکا بوجود آورد، عنایت و توجه امام زمان (عج) بوده است.
انتهای پیام/
نظر شما