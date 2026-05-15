۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۰

آموزش میدانی و انتقال تجربه؛ محور بازدید رؤسای ادارات و نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی خراسان رضوی از تأسیسات گردشگری مشهد

آموزش میدانی و انتقال تجربه؛ محور بازدید رؤسای ادارات و نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی خراسان رضوی از تأسیسات گردشگری مشهد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: هم‌زمان با برگزاری نشست فصلی مدیران این اداره کل، روسای ادارات و نمایندگی‌های شهرستان‌های استان از یک شرکت خدمات مسافرتی گردشگری و روند تجهیز یک هتل در مشهد بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید مدیران میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از شرکت خدمات مسافرتی گردشگری آتی آظهار کرد: بیش از ۶۵۰ شرکت و دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان فعال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این مجموعه یکی از الگوهای خدمات مسافرتی و گردشگری است که در زمان جنگ رمضان هم تعطیل نشده است و با توجه به شرایط کشور تورهای داخلی کشور و داخل استان را اجرا می‌کند.

موسوی گفت: مدیران شهرستان‌ها با این گونه دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی ارتباط بگیرند تا در برنامه تورهای این آژانس‌ها قرار گیرند.

آموزش میدانی و انتقال تجربه؛ محور بازدید رؤسای ادارات و نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی خراسان رضوی از تأسیسات گردشگری مشهد

هم‌چنین محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در بازدید مدیران میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از هتل مدینه الجواد گفت: این هتل استانداردهای لازم را رعایت کرده و با توجه به نیاز بازار و شرایط اقتصادی تغییراتی را در نقشه‌های هتل ایجاد کرده است.

آموزش میدانی و انتقال تجربه؛ محور بازدید رؤسای ادارات و نمایندگی‌های میراث‌فرهنگی خراسان رضوی از تأسیسات گردشگری مشهد

انتهای پیام/

کد خبر 1405022501716
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha