به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در بازدید مدیران میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از شرکت خدمات مسافرتی گردشگری آتی آظهار کرد: بیش از ۶۵۰ شرکت و دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در استان فعال است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: این مجموعه یکی از الگوهای خدمات مسافرتی و گردشگری است که در زمان جنگ رمضان هم تعطیل نشده است و با توجه به شرایط کشور تورهای داخلی کشور و داخل استان را اجرا می‌کند.

موسوی گفت: مدیران شهرستان‌ها با این گونه دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی ارتباط بگیرند تا در برنامه تورهای این آژانس‌ها قرار گیرند.

هم‌چنین محمد رکنی معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در بازدید مدیران میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی از هتل مدینه الجواد گفت: این هتل استانداردهای لازم را رعایت کرده و با توجه به نیاز بازار و شرایط اقتصادی تغییراتی را در نقشه‌های هتل ایجاد کرده است.

انتهای پیام/