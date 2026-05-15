به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد رکنی روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست فصلی مدیران میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی که با حضور مدیران و کارشناسان معاونت گردشگری اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: مقصدسازی سفر در دستور کار مدیران شهرستان‌ها قرار گیرد و نظارت و ساماندهی مراکز و مجموعه‌های بین‌راهی جدی گرفته شود.

معاون گردشگری خراسان رضوی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای گردشگری اظهار کرد: رویدادها برای زنجیره گردشگری آورده اقتصادی دارد و مردم از برگزاری رویدادها منتفع می‌شوند.

او تصریح کرد: رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای توسعه گردشگری است که رونق گردشگری را سرعت می‌دهد، از ظرفیت رسانه‌های رسمی، رسانه‌های محلی و انسان رسانه‌ها برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استفاده کنید.

نظارت و ارزیابی، آموزش و تسهیلات گردشگری، دفاتر و شرکت‌های مسافرتی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.



