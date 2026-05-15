به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید جواد موسوی امروز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در نشست فصلی مدیران اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان که با حضور معاون میراثفرهنگی و مدیران و کارشناسان این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: مدیران شهرستانها از همه ظرفیتها برای توسعه گردشگری و حفاظت میراثفرهنگی استفاده کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی ادامه داد: برخی شهرستانها در سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی طرحهای مشارکتی خوبی اجرا کردهاند که قابل تقدیر است.
او با اشاره به اهمیت حضور میدانی مدیران در عرصههای فرهنگی و تاریخی تصریح کرد: مدیران شهرستان به جزئیات آثار و ابنیه تاریخی و جاذبههای گردشگری آشنایی و تسلط داشته باشند، همچنین مدیران به طرحهای جامع و تفصیلی شهرها اشراف داشته باشند و دقت لازم در جانمایی محوطهها و آثار و حرائم را داشته باشند.
موسوی اظهار کرد: برای اجرای طرحهای مشارکتی و واگذاری ابنیه تاریخی واجد ارزش آمادگی داریم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: برابر قانون دستگاههایی که اثر تاریخی را در اختیار دارند موظف به حفظ آن هستند در مواردی که در حفاظت به وظیفه عمل نمی کنند، اعلام تا از مراجع قانونی پیگیری لازم صورت گیرد.
موسوی به ظرفیتهای قانونی برای جذب اعتبار مرمتی اشاره کرد و گفت: از ظرفیت بند خ ماده ۲۰ قانون مالیاتها برای آثار تاریخی استفاده کنید.
او به شرایط موزههای شهرستانها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه چندین سال از زمان ایجاد برخی موزهها میگذرد و نیازمند بهروز رسانی است، موزههای مردم شناسی در شهرستانها را ساماندهی خواهیم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی به اهمیت ثبت آثار تاریخی برای حفظ و صیانت از آن افزود: طی چند سال اخیر تعداد زیادی از آثار تاریخی به ثبت رسیده و آمادگی داریم برای مواردی که ثبنگت در فهرست میراث ملی اولویت بیشتری دارد، تسریع کنیم.
موسوی ادامه داد: انجمنهای میراثفرهنگی از ظرفیتهای ویژه و خاص حوزه میراثفرهنگی است که حدود ۴۵۰۰ انجمن در روستاها بخشها و شهرها و شهرستانهای استان تشکیل شده است باید از این ظرفیت برای حفظ، مرمت و احیای آثار تاریخی استفاده کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی با بیان اینکه در حوزه باستان شناسی اقدامات خوبی در استان انجام شده است، گفت: اکتشافات ارزشمندی در بازه حور، دشت کشفرود، درگز و ... انجام شده است.
موسوی اطلاع رسانی و نصب تابلوی آثار تاریخی در مسیر جادههای استان را ضروری دانست و تصریح کرد: مدیران برخی شهرستانها در این زمینه اقدام کردهاند و تابلوهای اطلاع رسانی را با مشارکت دیگر دستگاهها در مسیر جادههای استان نصب کردهاند که اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است، دیگر شهرستانها نیز در این زمینه اقدام کنند.
