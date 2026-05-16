به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامحسین مظفری روز جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم روز بزرگداشت فردوسی و زبان و ادبیات فارسی که در مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی برگزار شد، بیان کرد: برخی از توقع ما از نسل جوان در خصوص تکریم جایگاه فردوسی می‌پرسند حال آن که نگاه نسل جوان به ماست و این که ما برای بزرگداشت مفاخر این استان چه کرده ایم؟

استاندار خراسان رضوی به سی‌امین سالگرد بازدید رهبر شهید انقلاب از آرامگاه فردوسی و منطقه تاریخی توس اشاره کرد و گفت: ایشان در بازدیدی که از این مجموعه داشتند، دستوری را برای آبادانی توس نوشته‌اند که باید برای همه ما ملاک عمل باشد.

مظفری تصریح کرد: اقدمات بزرگی در ماه های اخیر برای توس و آرامگاه فردوسی انجام شده است، با لایحه شهرداری و تصویب شورای شهر، تایید فرمانداری این منطقه شهردار خواهد داشت.

او گفت: افتخار می‌کنم که به عنوان یک‌خراسانی از این گوهر استفاده و قدم‌های موثر برای احیای توس برداریم، جلساتی برای احیا توس برگزار شده است و این پیگیری ها برای موضوع احیا با حضور نخبگان تداوم خواهد یافت.

همچنین سیدحسن حسینی، معاون استاندار و فرماندار مشهد سخنان خود را با بیت آغاز شاهنامه آغاز کرد و با اشاره به جایگاه فردوسی در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: ایرانیان هویت زبان، فرهنگ و ادب پهلوانی خود را وامدار فردوسی هستند؛ چراکه این شاعر بزرگ توانست میان هویت ملی و هویت دینی ایرانیان پیوندی ماندگار ایجاد کند.

او روز بزرگداشت فردوسی را فرصتی برای بازاندیشی در هویت ایرانی و تجدید پیمان با فرهنگ و تاریخ این سرزمین دانست و گفت: در لحظات حساس تاریخ، ایرانیان همواره حول محور هویت ملی خود گرد هم آمده‌اند؛ همان‌گونه که فردوسی در شاهنامه سروده است: «دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود.»

محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد با اشاره به روز پاسداشت زبان فارسی اظهار کرد: فردوسی در دورانی که زبان و فرهنگ عربی در ادبیات رایج بود، با هوشیاری شاهنامه را به زبان فارسی سرود تا هویت و زبان این سرزمین حفظ شود. حماسه‌سرایی در فرهنگ ایرانی ریشه‌ای عمیق دارد و مردم ایران همواره با عشق به سرزمین خود از آن پاسداری کرده‌اند.

در ادامه بخشی از سخنان رهبر شهید درباره حکیم ابوالقاسم فردوسی پخش شد. در این سخنان رهبر شهید بیان کرده بودند فردوسی در قله فرهنگ ایران قرار دارد و شاهنامه سرشار از روح توحید، توکل و اعتماد به خداوند است، بسیاری از مفاهیم اخلاقی و ارزشی شاهنامه با معارف اسلامی هم‌خوانی دارد و در سراسر این اثر می‌توان نشانه‌های ایمان، مجاهدت و اعتماد به خدا را مشاهده کرد.

در بخش دیگری از مراسم، برنامه نقالی و شاهنامه‌خوانی اجرا شد و حاضران بار دیگر با روایت‌های حماسی شاهنامه همراه شدند. همچنین همخوانی زنده قطعه «وطن ای هستی من، شور و سرمستی من» اجرا شد که با نمایش آیین‌های پهلوانی زورخانه‌ای همراه بود و پهلوانان زورخانه با نظم و مهارت، حرکات آیینی خود را به نمایش گذاشتند.

در ادامه اجرای برنامه، موسیقی زنده نیز فضای مراسم را همراهی می‌کرد. مردی با لباس سنتی و ضرب زورخانه ریتم حماسی برنامه را می‌نواخت و مجری هم‌زمان بخش‌هایی از داستان ضحاک در شاهنامه را برای حاضران روایت می‌کرد.

در ادامه، گروه سرود «یاران خراسانی» متشکل از دختران و پسران خردسال خراسانی روی صحنه آمدند و سرودی در وصف ایران و وطن اجرا کردند که با استقبال حاضران همراه شد.

در بخش دیگری از مراسم، از سند تک‌برگ شناسه‌دار باغ مصفای فردوسی، که همان محوطه آرامگاه این شاعر بزرگ است، پس از طی فرایندی حدود ۶۰ ساله رونمایی شد.

انتهای پیام/