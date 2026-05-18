به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صادق میرحسینی روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1405 با اعلام این خبر اظهار کرد: این برنامه به مناسبت گرامی‌داشت حکیم فرزانه ایران، ابوالقاسم فردوسی، شاعر بلندآوازه و خالق کتاب حماسی شاهنامه، با همکاری انجمن شاهنامه‌خوانی نیاتک، اداره میراث‌فرهنگی و موزه مردم‌شناسی برگزار شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان زابل با اشاره به حضور اساتید فرهنگ‌دوست سیستانی و علاقه‌مندان به شاهنامه فردوسی افزود: در این برنامه وزین که با هدف پاسداشت میراث مکتوب ایران و معرفی بزرگان این حوزه به نسل جدید برگزار شد، اشعار حماسی و پهلوانی شاهنامه توسط اساتید و علاقه‌مندان خوانده شد.

او در ادامه به بخش جذاب و کودکانه مراسم اشاره کرد و گفت: یکی از نقاط قوت این برنامه، حضور پرشور نونهالان و نوجوانان بود که با شاهنامه‌خوانی و نقالی، پیوند نسل جدید با میراث کهن ایرانی را به نمایش گذاشتند که نشان‌دهنده حیات و تداوم فرهنگ شاهنامه‌خوانی در میان جوانان و کودکان سیستان است.

