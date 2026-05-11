به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، شصتمین برنامه «شب ایران» همزمان با بیست‌ویکمین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و در پاسداشت زبان فارسی، روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ در خانه‌موزه دکتر علی شریعتی در تهران برگزار می‌شود.

این برنامه به کوشش بنیاد فردوسی و کانون فرهنگی «شب ایران» و با حضور شاعران و شاهنامه‌خوانان برگزار خواهد شد. در این نشست ادبی، یاسر موحدفرد، رئیس بنیاد فردوسی، با موضوع «پژوهش‌های نوآیین در دانشنامه شاهنامه فردوسی» سخنرانی می‌کند. دبیری این برنامه را محمدرضا وحدتی بر عهده دارد و امیرآشا گلبهی نیز به اجرای نقالی خواهد پرداخت.

از دیگر بخش‌های این مراسم می‌توان به شعرخوانی و شاهنامه‌خوانی اشاره کرد. همچنین امکان شعرخوانی و شاهنامه‌خوانی برای شرکت‌کنندگان فراهم شده است.

خانه‌موزه شریعتی، میزبان این رویداد، در تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان جمالزاده شمالی، کوچه نادر واقع شده است.

حضور در این نشست ادبی برای همه علاقه‌مندان فرهنگ و ادب فارسی در رده‌های سنی مختلف، از کودکان تا بزرگسالان، آزاد است.

انتهای پیام/