به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان امروز ۲۸ اردیبهشت ماه و در نشست خبری مدیرکل میراث فرهنگی، گرشدگری و صنایع دستی استان اصفهان با اصحاب رسانه که به مناسبت روز جهانی موزه ها و آغاز هفته میراث‌فرهنگی برگزار شده بود، به صورت برخط حضور یافت.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه میراث فرهنگی هویت تاریخی و حافظه تمدنی ایران است، گفت: در شرایطی که هجمه به داشته‌های فرهنگی کشور با شکل‌های مختلف دنبال می‌شود، اصفهان در صیانت، احیا و بازتعریف ظرفیت‌های تاریخی خود هیچ‌گونه عقب‌نشینی نخواهد داشت.

جمالی‌نژاد ضمن گرامیداشت روز جهانی موزه ها و آغاز هفته میراث فرهنگی، بر جایگاه ویژه این استان به عنوان دایره‌المعارف تمدن‌های بشری و لزوم حفاظت از میراث گذشتگان تأکید کرد و گفت: در این شرایط حساس، هیچ‌گونه کوتاهی در قبال حفاظت از میراث فرهنگی پذیرفته نیست و با جدیت به مقابله با این جریان‌ها خواهیم پرداخت.

او با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌های جدیدی برای ترویج فرهنگ موزه‌گردی در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: با هماهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، برنامه‌های متنوع فرهنگی به صورت هفتگی و با تأکید بر برگزاری رویدادهای ویژه در روزهای پنجشنبه تدوین شده است تا زمینه آشنایی هرچه بیشتر شهروندان با هویت تاریخی فراهم شود.

استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت بازآفرینی و احیای ابنیه تاریخی تخریب‌شده تأکید کرد و افزود: میراث فرهنگی در واقع حافظه بشری و حافظه تاریخ است و ما باید با نگاهی دقیق، نه تنها به حفظ آثار بپردازیم، بلکه نسبت به بازسازی و احیای آن‌ها اقدام کنیم تا نسل‌های آینده نیز از این ظرفیت‌ها بهره‌مند شوند.

جمالی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود، موزه‌ها را پناهگاهی برای آرامش و اندیشه دانست و تصریح کرد: این مراکز فرصتی مغتنم برای نگاه به گذشته و درس‌آموزی از تجربیات پیشینیان در دنیای مدرن امروز هستند که به سرعت در حال فراموشی است.

او با تأکید بر اینکه ما میراث‌دار هویت ایران برای آیندگان هستیم، اظهار کرد: نگاه ما به میراث فرهنگی فراتر از یک وظیفه اداری است و باید به عنوان یک رسالت ملی برای ترویج خودباوری و اعتماد به نفس ملی به آن نگریست.

استاندار اصفهان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران در انعکاس رویدادهای حوزه میراث فرهنگی، از پیگیری مسائل و چالش‌های مطرح شده توسط اصحاب رسانه در خصوص پروژه‌های مرمتی و حفاظتی خبر داد و بر تداوم تعامل با بدنه رسانه‌ای استان برای پیشبرد اهداف میراثی تأکید کرد.

