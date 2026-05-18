به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل نیکوییان دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به انتخاب روستای زنگت علیا از روستاهای شهرستان نکا در استان مازندران، از برندسازی، و صدور مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستای شاخص استان خبر داد.

مسئول واحد بوم‌گردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به فعالیت ۵۴۴ اقامتگاه بوم‌گردی در استان مازندران، افزود: این اقامتگاه‌ها براساس معیارهای استانداردسازی، کسب گواهینامه، کیفیت خدمات و در صورت برخورداری، درجه‌بندی خواهند شد.

او از طراحی تابلو سردرب ورودی با بهره‌گیری از مصالح و طراحی بومی جهت همسان‌سازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تفکیک آن‌ها از واحدهای غیر مجاز را ازجمله برنامه‌های سال جاری برشمرد و بیان کرد: دوره‌های آموزشی متنوع برای توانمندسازی جوامع محلی، دهیاران و شوراهای روستا، برنامه‌ریزی شده است.

نیکوییان به بهسازی کالبدی خانه‌های قدیمی، سنگفرش معابر و تولید محتوا برای گردشگران را از جمله برنامه‌های واحدهای بوم‌گردی مازندران در سال‌جاری، اشاره کرد،

