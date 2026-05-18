۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۳

مسئول واحد بوم‌گردی مازندران

روستای زنگت‌علیا شهرستان نکا نخستین دهکده بوم‌گردی مازندران انتخاب شد

مسئول واحدهای بوم‌گردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از انتخاب روستای زنگت‌علیا شهرستان نکا به عنوان نخستین دهکده بومگردی استان مازندران، یاد کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوالفضل نیکوییان دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ با اشاره به انتخاب روستای زنگت علیا از روستاهای شهرستان نکا در استان مازندران، از برندسازی، و صدور مجوز اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستای شاخص استان خبر داد.

مسئول واحد بوم‌گردی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به فعالیت ۵۴۴ اقامتگاه بوم‌گردی در استان مازندران، افزود: این اقامتگاه‌ها براساس معیارهای استانداردسازی، کسب گواهینامه، کیفیت خدمات و در صورت برخورداری، درجه‌بندی خواهند شد.

او از طراحی تابلو سردرب ورودی با بهره‌گیری از مصالح و طراحی بومی جهت همسان‌سازی اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تفکیک آن‌ها از واحدهای غیر مجاز را ازجمله برنامه‌های سال جاری برشمرد و بیان کرد: دوره‌های آموزشی متنوع برای توانمندسازی جوامع محلی، دهیاران و شوراهای روستا، برنامه‌ریزی شده است.

نیکوییان به بهسازی کالبدی خانه‌های قدیمی، سنگفرش معابر و تولید محتوا برای گردشگران را از جمله برنامه‌های واحدهای بوم‌گردی مازندران در سال‌جاری، اشاره کرد،

ثریا هاشم‌پور
