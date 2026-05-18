مهدی اسحاقی معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران در یادداشتی نوشت: 31 اردیبهشت ماه هر سال به عنوان روز ملی بومگردی و درج آن در تقویم کشور فرصتی ارزشمند برای معرفی گردشگری مسئولانه و نقش آن در حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی ایران و یادآور اهمیت احترام به محیط زیست و پاسداشت فرهنگ بومی و حمایت از جوامع محلی روستایی است.
در دهه ی گذشته نقش بومگردی، جایگاه ویژهای در صنعت گردشگری بدست آورده و توانسته توجه قشر بزرگی از جامعه هدف را به خود جلب کند.
مازندران نیز با برخورداری از تنوع اقلیمی، طبیعت بینظیر و فرهنگ بومی، ظرفیت گستردهای برای توسعه گردشگری بومی و اقامتگاههای بومگردی دارد. توجه به رشد کمی و کیفی این نوع اقامتگاهها تاکید بر معماری بومی، صنایعدستی، آئینهای بومی و غذاهای محلی به توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در روستاهای استان مازندران کمک میکند.
در مفهوم توسعه پایدار گردشگری، بومگردی الگویی موفق به شمار میرود، زیرا همزمان سه جنبه اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست را در بر می گیرد و ایجاد اشتغال موجب پیشگیری از مهاجرت به شهرها، توزیع عادلانه درآمد و افزایش مشارکت جوامع محلی میشود.
از نگرشی دیگر، بومگردی میتواند نقش مهمی در ارتباط با توسعه گردشگری و حفاظت از محیط زیست باشد، به شرط آنکه در این حوزه نقش آموزش و ترویج پر رنگتر شود.. بومگردی به ما میآموزد که تعامل انسان با طبیعت، فرهنگ و زندگی بومی سهم مهمی در رقم زدن تجربه متفاوت از سفر را دارد.
حضور گردشگران در این اقامتگاهها، فرصتی برای معرفی شیوه زندگی مردم مهمان نواز مازندران و انتقال ارزشهای فرهنگی و اجتماعی آن به نسلهای آینده است.
در پیش رو بودن روز ملی بومگردی بهانهای برای ارج نهادن تلاش همکاران و فعالان در جامعه بزرگ بومگردی و نقش آنها در ارتقای خدمات به گردشگران و توسعه گردشگری استان است.
انتهای پیام/
نظر شما