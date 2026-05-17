بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی امروز یکشنبه ۲۶اردیبهشت ۱۴۰۵، با تأکید بر اهمیت این اقدام، اظهار کرد: نخستین موزه خصوصی رفوگری جهان با هدف صیانت از هنر اصیل رفوگری، معرفی جایگاه آن درهند فرشبافی ایران و انتقال دانش استادکاران به نسلهای آینده تأسیس شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران افزود این مرکز میتواند به قطب آموزش، پژوهش و گردشگری فرهنگی در استان تبدیل شود.
ایزدی تصریح کرد: در این موزه، ابزارها، آثار تاریخی و شیوههای سنتی رفوگری به نمایش گذاشته خواهد شد تا جایگاه فرهنگی مازندران را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد.
نخستین «موزه تخصصی رفوگری جهان»،در هفته میراثفرهنگی که از ۲۸ اردیبهشت ماه جاری آغاز میشود در شهرستان بابلسر به صورت رسمی افتتاح میشود.
