به گزارش میراث آریا، میثم نجف‌زاده مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو ارس از برگزاری دومین رویداد گاسترونومی این ژئوپارک با همکاری مدیریت اجتماعی، ورزش و خانواده و دبیرخانه کمیته شهر سالم خبر داد و گفت: این رویداد روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در محل آتافود واقع در خیابان کلیسا، روبه‌روی مجتمع تجاری ستارخان برگزار خواهد شد و محور اصلی آن معرفی و رقابت در پخت آش‌ های محلی با سبزی‌ های کوهی، نان‌ های بومی و دمنوش‌ های سنتی منطقه است.

مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو ارس با اشاره به تجربه موفق نخستین دوره این رویداد اظهار کرد: نخستین رویداد گاسترونومی ژئوپارک ارس سال گذشته برگزار شد و با استقبال گسترده جامعه محلی و گردشگران همراه بود؛ تجربه‌ ای که نشان داد ظرفیت‌ های خوراک‌ شناسی و فرهنگ غذایی منطقه می‌ تواند به یکی از محورهای مهم توسعه گردشگری پایدار تبدیل شود.

او با بیان اینکه مأموریت ژئوپارک‌ ها صرفاً به حفاظت از میراث زمین‌ شناختی محدود نمی‌ شود، گفت: بر اساس دستورالعمل‌ های شبکه جهانی ژئوپارک‌ ها، ژئوپارک‌ ها موظف هستند از تمامی ابعاد میراث طبیعی و فرهنگی مناطق خود پاسداری کنند و گردشگری خوراک یا گاسترونومی نیز یکی از روندهای مهم و رو به رشد گردشگری در جهان به شمار می‌رود.

نجف‌زاده ادامه داد: یونسکو با تشکیل «کمیته کاری گاسترونومی» در شبکه جهانی ژئوپارک‌ ها به‌ طور رسمی از ژئوپارک‌ ها درخواست کرده تا غذاهای سنتی، محصولات بومی و فرهنگ غذایی مناطق خود را به عنوان بخشی از هویت محلی و میراث ناملموس معرفی کنند.

مدیر ژئوپارک جهانی یونسکو ارس تأکید کرد: ژئوپارک تنها یک پدیده زمین‌ شناسی نیست، بلکه یک برند جهانی است که می‌ تواند محصولات بومی منطقه از جمله نان‌ های سنتی، آش‌ ها، دمنوش‌ ها و شیرینی‌ های محلی را که ریشه در اقلیم و فرهنگ دارند به جهان معرفی کند.

او ایجاد بستری برای رقابت سالم میان فعالان محلی، کمک به حفظ و انتقال دانش بومی پخت‌ و پز، جلب مشارکت جامعه محلی در فرآیند توسعه پایدار و تبدیل فرهنگ غذایی ارس به یک محصول گردشگری یا «ژئوپروداکت» را از اهداف اصلی این رویداد عنوان کرد.

مدیر ژئوپارک جهانی ارس همچنین گفت: محوریت این مسابقه پخت انواع آش‌ های محلی با سبزی‌ های کوهی، نان‌ های بومی و دمنوش‌ های سنتی خواهد بود و علاقه‌ مندان برای ثبت‌ نام و شرکت در این رویداد می‌ توانند با شماره ۰۹۱۴۳۰۷۵۹۴۱ (خانم وصال) تماس بگیرند.

گفتنی است ژئوپارک جهانی ارس به عنوان یکی از اعضای فعال شبکه جهانی ژئوپارک‌ ها، با برگزاری چنین رویدادهایی می‌ کوشد ضمن ایفای نقش خود در قبال جامعه محلی، تجربه‌ ای متفاوت از گردشگری فرهنگی و خوراک‌ شناسی را به بازدیدکنندگان ارائه دهد و هم‌ زمان زمینه را برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌ های ایران در عرصه میراث ناملموس به جهانیان فراهم آورد.

