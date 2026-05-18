۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

طرح ساماندهی اماکن تاریخی در منطقه ۸ تبریز آغاز شد/ تبیین کاربری‌های فرهنگی و گردشگری برای بناهای تاریخی

شهردار منطقه ۸ تبریز از آغاز طرح ساماندهی و رونق‌بخشی به اماکن تاریخی این منطقه خبر داد و گفت: با توجه ویژه به مرمت بناهای ارزشمند، گام‌های مؤثری برای تبدیل داشته‌های تاریخی به فرصت‌های گردشگری برداشته‌ شده است.

به‌گزارش میراث آریا، حمیده درشته با اشاره به آغاز طرح ساماندهی اماکن تاریخی منطقه ۸ تاریخی- فرهنگی شهرداری تبریز، گفت: طی ساهای اخیر شهرداری منطقه ۸ توجه ویژه‌ای به مرمت اماکن تاریخی شهر تبریز داشته و در این راستا خانه های نیکدل، کلکته چی، علی مسیو،ختایی و در کنار آن یخچال‌های تاریخی صادقیه و له‌له بیگ، تملک و مرمت و موزه بازار و مشاغل تبریز را در مجاورت یخچال صادقیه احداث شده است که اکنون شاهد تبدیل این اماکن تاریخی به یکی از ظرفیت‌های گردشگری تبریز هستیم.

شهردار منطقه ۸ تبریز ادامه داد: متاسفانه برخی اماکن تاریخی مرمت شده اکنون فاقد کاربری مورد استفاده بوده و نیازمند توجه بیشتر در راستای راه‌اندازی کاربری‌های متعدد و فعال فرهنگی و گردشگری هستند که رفع این مسئله، تلاش و هم‌افزایی‌های مضاعفی می‌طلبد.

درشته افزود: در راستای پویا سازی اماکن تاریخی تبریز در نظر داریم با همکاری و مشارکت متخصصان حوزه فرهنگی - گردشگری، اقدام به راه اندازی کاربری‌های مختلف فرهنگی و گردشگری در مکان‌های تاریخی کرده و در راستای رونق بخشی آن‌ها قدم‌های موثرتری برداریم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405022801985
مجید فرامرزی
دبیر محمد آوخ

