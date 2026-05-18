بهگزارش میراث آریا، حمیده درشته با اشاره به آغاز طرح ساماندهی اماکن تاریخی منطقه ۸ تاریخی- فرهنگی شهرداری تبریز، گفت: طی ساهای اخیر شهرداری منطقه ۸ توجه ویژهای به مرمت اماکن تاریخی شهر تبریز داشته و در این راستا خانه های نیکدل، کلکته چی، علی مسیو،ختایی و در کنار آن یخچالهای تاریخی صادقیه و لهله بیگ، تملک و مرمت و موزه بازار و مشاغل تبریز را در مجاورت یخچال صادقیه احداث شده است که اکنون شاهد تبدیل این اماکن تاریخی به یکی از ظرفیتهای گردشگری تبریز هستیم.
شهردار منطقه ۸ تبریز ادامه داد: متاسفانه برخی اماکن تاریخی مرمت شده اکنون فاقد کاربری مورد استفاده بوده و نیازمند توجه بیشتر در راستای راهاندازی کاربریهای متعدد و فعال فرهنگی و گردشگری هستند که رفع این مسئله، تلاش و همافزاییهای مضاعفی میطلبد.
درشته افزود: در راستای پویا سازی اماکن تاریخی تبریز در نظر داریم با همکاری و مشارکت متخصصان حوزه فرهنگی - گردشگری، اقدام به راه اندازی کاربریهای مختلف فرهنگی و گردشگری در مکانهای تاریخی کرده و در راستای رونق بخشی آنها قدمهای موثرتری برداریم.
